“完美风暴”来袭：Meta 面临 TikTok 生死威胁，元宇宙盈利“遥遥无期”

北京时间 2 月 4 日消息，据报道，Facebook 母公司 Meta 市值在一夜之间蒸发了 2000 亿美元，公司 CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）将其归咎于利润下滑和用户流失。

扎克伯格在财报电话会议上表示：“TikTok 是一个如此强大的竞争对手，在拥有庞大用户群的基础上，还能继续以相当快的速度增长。尽管我们的发展速度非常快，但我们竞争对手的发展速度也相当快。”

在扎克伯格发表此番言论之前，Meta 已经发布预警，称当前季度可能是有史以来增长速度最慢的一个季度。对此，华尔街做出了惊恐的反应，导致 Meta 股价暴跌 20%，创下 2012 年上市以来的最大单日跌幅。

Meta 正面临狂风暴雨

股价暴跌表明，除了来自 TikTok 的竞争之外，投资者预计 Meta 将来可能面临更加严峻的挑战。事实上，Meta 首席财务官（CFO）戴夫・韦纳（Dave Wehner）等高管也承认，该公司面临着一场“狂风暴雨”。

自苹果公司去年推出新的隐私政策以来，Meta 已损失约 100 亿美元的营收。新的 iOS 隐私政策，损害了 Meta 基于定向广告的商业模式。同时，通货膨胀和供应链中断等宏观经济状况，也影响了广告商的预算。

此外，隐私丑闻也加剧了用户不满，一些年轻用户纷纷转向 TikTok 等竞争对手平台。自 Meta 上市以来，其应用程序的日活跃用户首次出现下降，而月度活跃用户持平。

咨询公司 LightShed 合伙人里奇・格林菲尔德（Rich Greenfield）称：“在我 27 年的职业生涯中，Meta 这一次的利润表现让我感到非常震惊，没有人预料到这一点。Meta 正面临着来自 TikTok 的生死威胁。”

面对这一威胁，扎克伯格正寻求广告以外的营收多元化。本周二，由于未能获得监管部门的批准，Meta 将其数字加密货币项目“Diem”出售给了加州特许银行 Silvergate Bank。

与此同时，Meta 正在追求“元宇宙”业务。格林菲尔德对此表示：“Meta 正被迫打造一些没有透明度的东西（元宇宙），直至几十年后开花结果。”

Meta 之前曾通过收购，来击退对其社交网络霸主地位的挑战，比如收购照片分享网站 Instagram 和即时通讯应用 WhatsApp。在此期间，Meta 的广告业务基本上没有受到 Twitter 和 Reddit 等竞争对手的困扰。

业务模式面临毁灭性打击

但苹果调整 iOS 隐私政策，正对 Meta 的业务模式产生毁灭性的打击。这与谷歌广告业务意外激增形成鲜明对比，后者推动母公司 Alphabet 股价周三上涨近 8%。谷歌高管表示，他们看到了来自所有广告商的强劲需求，尤其是来自零售商的需求。

一些分析师认为，谷歌广告业务的强劲，间接受益于 Meta 广告业务的低迷。谷歌的搜索广告，对在 iOS 设备上收集个人数据的依赖程度较低，因此受 iOS 隐私政策的影响较小。为此，广告商也将更多的预算投向了谷歌，而不是 Meta 这样的公司。

今日的财报结果也印证了人们长期以来的怀疑，在吸引用户方面，Meta 正输给竞争对手。在过去的 10 年间，Meta 在隐私和内容审核方面，经历了一次又一次的危机。

去年年底，Facebook 前雇员弗朗西斯・豪根（Frances Haugen）向监管机构披露的 Meta 内部文件显示，该公司内部对其增长问题感到非常担忧。

调研公司 Forrester 的一项调查发现，2021 年，在美国 12 岁至 17 岁青少年人群中，每周使用 TikTok 的人数超过了 Instagram。如今，Meta 正试图利用自家的短视频应用 Reels，来复制 TikTok 的成功。去年，扎克伯格曾宣布，将把 Reels 作为 Facebook 产品体验中更核心的部分，来服务于年轻用户。

这种转变将迫使 Meta 转向利润较低的商业模式。在该模式下，投放在视频中的广告带来的收入，要低于投放在新闻源或其“故事”（Stories）功能中的广告收入。

扎克伯格称：“虽然从历史上看，视频的盈利速度较慢，但我们相信，随着时间的推移，短视频的盈利将更像 Feed 或 Stories，而不是 Watch。”

元宇宙离盈利还远

从长远来看，扎克伯格将“元宇宙”计划置于传统业务之上。但他在上个季度曾警告称，这笔投资“在短期没还不会给我们带来利润”。

今日，Meta 在其财报中首次公布了 Facebook Reality Labs 部门的业绩，该部门负责虚拟现实和增强现实产品，以及“元宇宙”相关努力。2021 年，该部门实现了 23 亿美元的营收，全年运营亏损 102 亿美元。

Mindshare Worldwide 全球首席数字官（CDO）汤姆・约翰逊（Tom Johnson）表示：“投资者将密切关注这些数据，以作为判断‘元宇宙’离实现盈利还有多远的第一个指标。”