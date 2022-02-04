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下周见，三星 Galaxy Tab S8 系列平板全曝光：高通骁龙 8 加持

2022/2/4 17:02:22 来源：TechWeb 作者：Suky 责编：问舟
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感谢IT之家网友 AMD挑战未来 的线索投递！

这段时间以来，已经有 不少搭载新一代骁龙 8 移动平台的旗舰机型与大家见面，而对于新一代旗舰平板，不出意外的话即将于 2 月 9 日与三星 Galaxy S22 系列旗舰同台亮相的全新三星 Galaxy Tab S8 系列将有望拿下首发，而且将依旧提供 S8、S8 + 和 S8 Ultra 三个版本。

三星的 Galaxy Tab S8 系列短暂出现在意大利亚马逊上，揭示了一切

现在有最新消息，近日有数码博主进一步晒出了该平板的宣传图片和详细参数。

外观方面，与此前曝光的消息基本一致，全新的三星 Galaxy Tab S8 系列平板电脑将提供 S8、S8 + 和 S8 Ultra 三个版本，屏幕尺寸分别为 11 英寸、12.4 英寸和 14.6 英寸，均将采用四等边框设计，屏占比超高。

值得注意的是，超大杯的 Tab S8 Ultra 还将采用刘海屏设计，内置双前置摄像头模组，不出意外的话该机将是全球首款刘海屏平板电脑。

其他方面，根据此前曝光的消息，Tab S8 配备 11 英寸 LCD 屏幕、2560×1600 分辨率、骁龙 888 CPU 和后置双摄镜头，内置 8000 mAh 电池，支持 45W 快充；Tab S8 + 配备 12.4 英寸的 AMOLED 屏幕、2800×1752 分辨率、120Hz 刷新率、骁龙 8 处理器，内置 10090mAh 电池；Tab S8 Ultra 配备 14.6 英寸 AMOLED 屏幕、分辨率为 WQXGA+，采用刘海屏，内置了双前置摄像头，同样搭载骁龙 8 芯片，内置 11200 mAh 电池。此外，以上三款均可选 Wi-Fi 和 5G 版本。

据悉，全新的三星 Galaxy Tab S8 系列平板将在 2 月 9 日举办的 Unpacked 2022 新品发布会上与 S22 系列旗舰同台亮相，其中 S8 售价 680 欧元（约 4915 元人民币）起；S8 + 售价 880 欧元（约 6360 元人民币）起，S8 Ultra 售价 1040 欧元（约 7516 元人民币）起。更多详细信息，我们拭目以待。

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