阿斯顿马丁宣布放弃内燃机，从 2026 年开始只销售电动或混动汽车

IT之家 2 月 4 日消息，英国豪华超跑品牌阿斯顿马丁宣布从 2026 年开始，只销售电动或混合动力汽车，届时将逐步淘汰内燃机产品。

据英国《金融时报》， 阿斯顿・马丁 CEO 劳伦斯・斯特罗尔与汽车管理局对话时如此说道：“到 2026 年，我们将完全实现电气化”，而且它不打算在短期内将其十缸发动机投入使用。 。

与“希望从 2030 年开始只销售纯电动车”的宾利和劳斯莱斯不同，阿斯顿马丁尚未确定完全淘汰内燃机的具体日期。斯特罗尔对此表示：“我不敢说 100% 的阿斯顿马丁客户都想要一辆电动汽车”。

“人们仍然想要 [内燃机车型的] 气味和噪音。我们将逐步实现全电动转型，但 [在那之前] 我们将继续提供 [电动和混合动力]，”斯特罗尔说，“仍然会有电气化组件，但如果有人想要在 2028 年使用内燃机，那也不是不行。”

Tobias Moers 还补充说，该品牌计划在 2026 年或 2027 年之前继续生产 V-12 车辆。

据此前报道，预计从 2025 年起，首批纯电动阿斯顿马丁汽车将开始投放市场，据说这些首批车型将是下一代前置发动机的 DB11 跑车，但目前尚不清楚内燃机车辆中电动动力系统的布局细节。