美国银行预测：未来 3 年特斯拉电动汽车市场份额将由 70% 跌至 20%

北京时间 2 月 5 日消息，美国银行汽车分析师约翰・墨菲（John Murphy）向雅虎财经表示，“大人物”将与雅虎争夺电动汽车产业龙头地位，而且它们可能在不太遥远的将来获得成功，“我们预计未来 3 年特斯拉电动汽车市场份额将由约 70% 下滑至约 20%，福特和通用汽车将获得特斯拉丢失的大部分市场份额”。

▲ 福特、通用汽车将蚕食特斯拉电动汽车市场份额

虽然特斯拉今年表现给人留下深刻印象，随着竞争对手在电动汽车领域发力，其市场份额流失的信号已经出现。Experian 最近的数据显示，2021 年第二季度，特斯拉在电动汽车上牌量中的占比由上年同期的 79.5% 减少至 66.3%，通用汽车旗下雪佛兰占比由 8.3% 上升至 9.6%，福特、日产和奥迪的占比也有所上升。

福特和通用汽车的最新表态也表明，今年特斯拉面临的压力会进一步加大。福特 CEO 吉姆・法利（Jim Farley）说，未来 22 个月电动汽车产能将达到 60 万辆，成为第二大电动汽车厂商。通用汽车 CEO 玛丽・芭拉（Mary Barra）在最近的财报分析师电话会议上表示，电动汽车订单超过 11 万辆，而且在不断增长。