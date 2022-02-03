“木头姐”连续三天买入特斯拉和小鹏汽车

IT之家 2 月 3 日消息，凯茜-伍德的方舟投资公司周三进一步增持了特斯拉和中概股小鹏汽车的股票，为连续第三天买入。该公司当天买入了 1931 股特斯拉股票，价值 174 万美元。此外，方舟投资公司周三还买入了 32492 股小鹏汽车股票，价值 116 万美元。

此外，凯茜-伍德的方舟投资公司周三匆忙削减了其在 Paypal 的大部分敞口，此前这家金融科技公司发布疲软财报，并放弃了去年制定的一项雄心勃勃的增长计划，导致其股价大跌。

IT之家了解到，凯茜-伍德是这两年全球金融界最红的基金经理，今年 65 岁的她在中国称为“木头姐”。木姐毕业于南加州大学金融系，师承美国知名经济学家阿瑟・拉弗（Arthur Laffer）。在保德信资管和联博资管（Alliance Bernstein）担任过首席经济学家、投资总监。

2014 年，年近六十的木姐决定创业，创办 ARK（Active Research Knowledge）基金。2020 年，她的投资公司 ARK 旗下的基金平均收益超过 140%，5 年收益达到 505%。管理规模从 2020 年初的 34 亿美元暴涨 2021 年 2 月巅峰时期超过 600 亿美元，人称“女版巴菲特”。