因涉嫌欺诈被起诉，马斯克称三年前将特斯拉私有化推文完全真实

IT之家 2 月 2 日消息，特斯拉 CEO 埃隆-马斯克表示，他在 2018 年发布的关于计划将特斯拉公司私有化的推文是“完全真实的”，那些声称该推文是欺诈的投资者是错误的。

马斯克的律师亚历克斯・斯皮罗（Alex Spiro）周二在一份法庭文件中说，沙特阿拉伯的主权财富基金确实同意支持他将公司私有化的尝试。该律师在文件中表示：“埃隆・马斯克 2018 年 8 月 7 日在推特上告知公众，他正在考虑将特斯拉私有化，这是完全真实的。马斯克正在考虑以每股 420 美元的价格将特斯拉私有化，资金确有保障，有投资者支持。”

斯皮罗还表示：“马斯克不仅在发推时坚信资金有保障，而且实际上（根据马斯克与 PIF 的讨论）资金确实得到了保障。”PIF 是沙特公共投资基金（Public Investment Fund）的缩写。

据悉，这条推文搅乱了特斯拉的股价，并导致美国证券交易委员会（SEC）以欺诈罪起诉马斯克。马斯克和特斯拉最后与该机构达成和解，同意支付 4000 万美元的罚款，马斯克还辞去了董事长职位。

IT之家了解到，在旧金山联邦法院正在审理一起集体诉讼中，一些股东声称马斯克的这条推文引发公司股价剧烈波动，并造成了数十亿美元的损失。投资者希望在 5 月 31 日的庭审之前，法官能裁定这些推文是虚假陈述。法庭将于 3 月举行一次听证会。