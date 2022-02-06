国家电网：经营区春节期间日均发受电量较去年同期增长 18.13%

IT之家 2 月 6 日消息，据国家电网官网，春节期间，国家电网有限公司 30 多万名干部员工坚守在工作岗位，全力以赴保障安全可靠供电。
国家电网数据显示，1 月 31 日至 2 月 5 日（农历除夕至正月初五），国家电网经营区日均发受电量较去年春节同期增长 18.13%。
IT之家了解到，其中，1 月 31 日（除夕）发受电量最高，较去年农历同期最高值增长 16.70%。
国家电网表示，今年春节期间，国家电网安全稳定运行，供电安全可靠，保障了人民群众安全温暖过冬、亮亮堂堂过年。
IT之家 2 月 6 日消息，据国家电网官网，春节期间，国家电网有限公司 30 多万名干部员工坚守在工作岗位，全力以赴保障安全可靠供电。
国家电网数据显示，1 月 31 日至 2 月 5 日（农历除夕至正月初五），国家电网经营区日均发受电量较去年春节同期增长 18.13%。
IT之家了解到，其中，1 月 31 日（除夕）发受电量最高，较去年农历同期最高值增长 16.70%。
国家电网表示，今年春节期间，国家电网安全稳定运行，供电安全可靠，保障了人民群众安全温暖过冬、亮亮堂堂过年。
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