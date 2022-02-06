中国女足时隔 16 年再次捧起亚洲杯冠军奖杯，支付宝：奖金必须安排

IT之家 2 月 6 日消息，在今日的亚洲杯决赛上，中国女足上演逆转绝杀奇迹！她们在最后时刻 3:2 力克韩国队，时隔 16 年再夺亚洲杯冠军！

随后，支付宝官方宣布：永远！永远！永远相信中国女足！她们值得！中国女足就是中国足球最美的样子，而对于网友关于“奖金”的要求也十分畅爽地表示：安排！

据介绍，支付宝官方早在 2019 年 7 月就宣布“10 年 10 亿”中国女足支持计划。该笔支持计划也是中国女足有史以来获得数额较大、周期较长的公益赞助。从当时蚂蚁集团官方的介绍看，作为非商业赞助，该笔出资由支付宝公益基金会为主、马云公益基金会和蔡崇信公益基金会参与。

此外，本届亚洲杯结束后，支持优秀女足球员留洋计划也将纳入足协的重点工作中，支付宝今年的 1 亿支持资金，将具体补贴到这一计划，为女足留洋球员提供生活、训练的最好保障。

值得一提的是，支付宝还将协助足协开发区块链球员数据系统，记录和分析女超等各级联赛和青训比赛视频和数据，持续提高女足国家队和青训水平；同时开发青少年女足精英球员选拔系统，发掘更多有天赋的女足球员。

据介绍，该项计划涵盖了从中国女足国家队训练水平提升、女足球员伤病保障及退役转型、女足技术发展及教练员培养、青少年女足运动推广及发展等方面，助力女足发展。这其中，也包括了对国家队各级女足参加国际赛事的补贴及奖金。

此前还有报道称，支付宝相关方面人士向记者介绍，计划实施前两年的两亿资金中，已经有超过千万元用于国字号球员及教练组的奖金，提高女足球员及教练组的待遇。