网友已收到苹果 Apple Watch“Black Unity”编织单圈表带

IT之家 2 月 7 日消息，在今年 1 月底，苹果推出了 Apple Watch“团结之光”表盘，并上架了新款 Apple Watch“Black Unity”编织单圈表带。“Black Unity”编织单圈表带售价 RMB 779。“Black Unity”编织单圈表带适用于 Apple Watch SE、Apple Watch Series 4 及后续表款。“团结之光”表盘需要运行 watchOS 8.3 的 Apple Watch Series 4 或后续机型，以及运行 iOS 15.2 的 iPhone 6s 或后续机型。

Apple 将发布特别版本的 Apple Watch“Black Unity”编织单圈表带与配套的“团结之光”表盘，设计灵感来自非洲未来主义，该理念旨在探索非洲族裔的发展，艺术形式为展现他们的科学、技术与自强。作为发布活动的一部分，Apple 将通过种族平等与公平倡议支持致力于为有色人种社群推进科学与技术的包容性。“Black Unity”编织单圈表带由 16000 根再生聚酯纱长丝缠绕超细硅胶丝，使用先进的精密编织机交错编织而成，令佩戴格外舒适贴合。

现在开发者网友 Moritz Sternemann 已经收到了 Apple Watch“Black Unity”编织单圈表带，还搭配了一条 WWDC17 的腕带，这已经是 5 年前的东西了。

Apple Watch“Black Unity”编织单圈表带与配套的“团结之光”表盘由 Apple 团队中的非裔创意人士设计而成，旨在表达对非裔族群历史文化的敬意，向遍布全球、一代又一代的非裔黑人致敬。这一设计象征着共同的信念：我们需要一个更加公平的世界。泛非洲旗帜鲜艳的红色与绿色点缀在黑色表带上，如同点点星光。

与表带配套的“团结之光”表盘采用 2D 光线追踪技术设计，这是这项技术首次被应用在表盘上。屏幕上的每个像素都会模拟落在表盘上的光线与阴影，指针的移动会实时显露与遮挡光线，随全天的时光动态变化。“团结之光”表盘可以自定义设置为充满整个屏幕或显示为圆形表盘，包括黑色与白色选项，时分标记和最多四项复杂功能。

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