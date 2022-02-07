消息称亚马逊和耐克均考虑收购美国互动健身平台 Peloton

北京时间 2 月 7 日早间消息，据报道，耐克和亚马逊正在各自评估对互动健身平台 Peloton 的出价。后者遭到激进投资者的施压，要求其董事会解雇 CEO，并考虑出售公司。

知情人士表示，亚马逊和耐克均未与 Peloton 展开任何谈判，目前的评估还处于初级阶段。他们还补充道，由于 Peloton 的市值在短短 12 个月间，从接近 500 亿美元缩水到不足 80 亿美元，所以在此时考虑收购是一种投机行为。

由于 Peloton 采用二元制股票架构，给予其联合创始人约翰・弗利（John Foley）及其他内部控制人在重大决策上的否决权，因此如果得不到他们的支持，任何交易都很难达成。

知情人士表示，苹果和大型私募股权基金也有可能成为潜在买家。

Peloton 的股价曾在新冠疫情最严重的时期一飞冲天，原因是许多居家隔离的人开始购买该公司的健身自行车。

上周五，在媒体报道亚马逊考虑竞购 Peloton 后，该公司股价在盘后大涨 30%。

亚马逊发言人拒绝对“传言和猜测”发表评论。耐克也没有做出评论。Peloton 拒绝对此置评。

持有 Peloton 不到 5% 股份的 Blackwells Capital 批评弗利管理不善，包括误导投资者和雇佣其妻子担任高管职位。他们认为，此举导致股东损失了 400 亿美元财富。

弗利上月对 Peloton 员工表示，由于其高端健身自行车和跑步机的需求降低，因此考虑裁员和减产。早在 1 月就有媒体报道称，该公司因为需求降低而考虑停产，导致其股价单日暴跌 25%。

尽管华尔街过去一年对 Peloton 的未来失去信心，但它的财务状况并非无药可救。大约 3 周前，该公司较原计划的 1 月 20 日提前进行财报预披露，结果显示其初步营收为 11.4 亿美元，符合 11 亿至 12 亿美元的业绩指引。月度订户流失仅为 0.79%，表明当前的用户仍然怀有热情。

知情人士表示，耐克早在 Peloton 2019 年上市之前就考虑竞购该公司，但最终决定放弃。如果耐克此次收购 Peloton，就将改变它专注科技软件而非硬件的决策。

如果亚马逊收购 Peloton，就会加强该公司在健身和健康领域的整体布局。亚马逊曾在 2020 年推出一个名为 Halo 的健身品牌，专门监测用户的活动和睡眠状态。该公司还在去年末增加了另一款名为 Halo View 的设备。

它提供每月 3.99 美元的健康订阅服务，包括锻炼计划、食谱和额外的监测功能。

无论具体金额是多少，这都有可能成为亚马逊历史上最大的交易之一，仅次于 2019 年 137 亿美元收购全食超市和去年 84.5 亿美元收购电影制作公司米高梅。

米高梅的交易尚未完成，还需要等待美国联邦贸易委员会（FTC）的批准。