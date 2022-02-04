四季度营收 1374 亿美元，亚马逊高管：对目前状态很满意

2 月 4 日上午消息，亚马逊今日发布了该公司的 2021 财年第四季度及全年财报。报告显示，亚马逊第四季度净销售额为 1374.12 亿美元，与上年同期的 1255.55 亿美元相比增长 9%，不计入汇率变动的影响为同比增长 10%；净利润为 143.23 亿美元，与上年同期的净利润 72.22 亿美元相比增长 98%。财报发布后，亚马逊 CFO 布莱恩・奥萨维斯基（Brian Olsavsky）和投资者关系主管戴夫・菲尔德斯（Dave Fildes）回答了投资者提问。

以下为此次电话会议的内容：

高盛分析师 Eric Sheridan：我的问题有关亚马逊对“当日达”服务（Same-Day Delivery）的研发投资。在这一领域，亚马逊已投资多少？未来打算如何进一步投资？公司如何从消费者行为、竞争对手等多角度考量该领域投资？

布莱恩・奥萨维斯基：关于“当日达”，亚马逊提供了多种类的极速运输服务，如亚马逊“极速达”（Ultra-Fast Delivery）用于生鲜产品，保证消费者在当日两小时内收货。我们对自己目前的状态很满意，未来也会进一步提高运力，不断实现“当日达”运力突破，并逐步将“次日达”服务（One-Day Delivery）的运力恢复至疫情前水平。这一举措是全球性的。消费者非常欢迎我们“针对不同产品采用不同配送速度”的策略，订单量也在稳步上升。当然，这其中存在不少困难，如改善成本结构等，但我们会一一克服。目前来看，我们对所取得成就很满意：过去几年我们一直在发展亚马逊的物流运力，过去两年物流网络运力翻了一番…… 这些努力都是为了让消费者更快拿到产品、更好地服务消费者。未来仍有努力空间，我们会不断加强消费者服务。

摩根士丹利分析师 Brian Nowak：对比疫情前后，零售业遭受巨变：相比疫情前，亚马逊提高了对“当日达”、生鲜杂货、“最后一英里”服务等方面的投资。我的问题是考虑到后疫情时代对零售业投资支出的增加，零售业的长期利润、现金流是否有所下降？另外，能否详细谈谈亚马逊的研发团队的情况？

布莱恩・奥萨维斯基：亚马逊一直致力于考量用户的长远利益，这需要我们从点滴做起。至于我们的商业模式，可以看到过去的两年我们在多领域均有不错的发展：如备受欢迎的生鲜杂货配送服务、亚马逊云服务、物流网络的运力翻了一番等等。但在这其中我们也经历了不少挫折，从最初的运力滞后、供不应求，再到劳动力短缺，这些都对我们造成了极大影响，但我们一一挺了过来：过去一年，亚马逊新增了超过 273000 名员工。目前来看，我们对各业务的利润贡献比较满意，如商家卖家的采购利润、亚马逊会员、第三方盈利、广告收益等等。但我们的最终目的仍是加强消费者服务，为消费者提供价格优惠、种类齐全、采购便利的优质产品。我们需要稳步增强经营效率、增强运力，我们新增了不少员工，但部分员工团队目前仍受奥密克戎病毒影响，未能完全投入工作。但总体来看，未来几个季度形势向好，我们也会进一步努力。