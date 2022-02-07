科技大佬批 Meta 首款元宇宙产品：“压根不现实”的“过时想法”

2 月 7 日消息，科技行业知名创始人菲尔・利宾（Phil Libin）在试用了 Facebook 母公司 Meta 的第一款元宇宙产品后表示，Meta 有关元宇宙的愿景是个“压根不现实”的“过时想法”。

利宾曾是 Evernote 公司的联合创始人兼首席执行官，2015 年离职进入风险投资行业。当利宾戴上 Oculus VR 头戴去体验 Meta 的第一款元宇宙产品时，曾希望感觉不会太糟糕。

利宾在接受采访时说：“我有一种非常强烈的直觉，那就是它会很糟糕；但我还是抱着尽可能多的期望去体验，希望能得到惊喜。”

当时，利宾和旗下视频会议公司 Mmhmm 的员工们正在试用 Meta 的 Horizon Workrooms 产品。Horizon Workrooms 让用户可以在所谓的元宇宙中使用虚拟现实头戴设备参加线上工作会议。

利宾说，事实证明他的直觉是正确的。“只能忍受几分钟时间，”他说。

利宾认为，在会议中引入虚拟现实技术并不像 Zoom 等人们所熟悉的技术那样具有吸引力。毕竟用户在使用 Zoom 时仍然可以喝咖啡。利宾说：“如果我的脸上有个巨大的塑料制品，我肯定会把热咖啡洒得到处都是。”

“元宇宙”一词来源于科幻小说，指的是用户通过虚拟现实和增强现实设备等沉浸式技术访问互联网。马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 尤其推崇这一想法，并在去年 10 月将旗下社交媒体公司 Facebook 更名为 Meta。

在上周三发布的 2021 年第四季度财报中，Meta 称包括虚拟现实和增强现实在内的元宇宙业务亏损了 100 亿美元，原有社交媒体用户基础也出现历史上的首次萎缩。周四 Meta 股价暴跌 26.4%，市值蒸发近 2400 亿美元，创下美国公司历史上最大单日跌幅。

利宾此前一直对围绕元宇宙的炒作持批评态度。他说，Meta 所描述的元宇宙是让“用户每天都长时间体验相互连接的 3D 世界，而且主要是通过虚拟现实技术来实现”，但“那套东西太可怕了。”

“这一想法早已有之，”利宾表示，“并没有什么创意可言。在过去的 40 年里，我们已经尝试了很多很多次，但从来没有成功过。”

利宾说，元宇宙的支持者认为，人们必须等待，才能看到这一场景的全部潜力，但他不认为所谓伟大的技术就是这样运作的。

他说：“我认为，伟大的技术起初可能很原始、水平很低，但很快就会变得伟大。”利宾认为，随着时间的推移，伟大的技术会变得“更完善、更成熟、更复杂”。

他举了早期视频游戏机的例子，还谈到自己在上世纪 90 年代中期第一次从亚马逊购买商品。“这是我的第一次网上交易，是通过亚马逊网站完成的。亚马逊在 90 年代中期超级原始，就像一个基于文本的网站，你能做的就是从上面买书，也没有一键结帐功能，功能非常非常基础。但我买了几本书，我记得当时我就感觉到，’这太棒了。’”

至于 Horizon Workrooms，利宾说，“它现在很不好，也不会因此变得更好。它起初显得很愚蠢，但只是会变得更复杂，而且仍然很糟糕。”