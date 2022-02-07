我们可以生活在一个虚拟的世界中吗

北京时间 2 月 7 日消息，据国外媒体报道，我们可以生活在一个模拟世界中吗？这或许是人们未曾想过的事情，但如果我们能建造一个超级大的计算机，接近一颗行星大小的计算机系统，其功能非常强大，甚至能模拟我们整个宇宙，那时人们可能对模拟世界的概念产生新的认知。

我们所知道和经历的一切，包括现实世界本身，都是由一些看不见和不可知的实体创造的模拟世界吗？这种被称为“模拟假设”的想法是由牛津大学教授尼克・博斯特罗姆（Nick Bostrom）在 2003 年首次提出的。

但是这个“模拟假设”概念是提供一个令人信服的论点，还是仅是一个有趣的思考？让我们来找出答案吧！

首先，我们假设未来的计算机将继续变得功能更强大、高效和实用，如果在遥远未来的某一时刻（从计算机系统运行状态而言，具体什么时候发生并不重要），我们构建某些超出人类认识范畴的行星大小计算机，该计算机非常强大，可以模拟整个宇宙，重新创建人类自然世界中体验的所有物理、化学和生物学事物。

如果我们也模拟出人类意识，无论它位于何处（大脑器官或者数字大脑），那么计算机中任何获得“意识”的模拟实体都会体验到一个与人类世界无法区分的虚拟世界。以上假设概念似乎与科幻电影《黑客帝国》有相似之处。

一旦未来人类能制造出这样的“行星等级计算机”，他们将不可避免地制造出无数模拟生物，我们可以计算一下，自从最早出现视频游戏以来，视频游戏中出现和消失过多少个虚拟生物？很快，存在于计算机系统中模拟意识大脑的数量将远超过生活在真实宇宙中生物大脑的数量，如果这种情况最终发生，我们将仅剩下三种可能性选择：

1、我们的后代（或者宇宙中其他智慧生物）将永远无法发展出真实模拟宇宙的技术能力；

2、我们的后代（或者宇宙中其他智慧生物）将开发这项技术，但不会选择模拟宇宙；

3、绝大多数有意识的实体，包括现实中的人群，都生活在一个模拟世界中。

这种模拟概念辩论是关于质疑我们所经历的现实终极本质的最新哲学思考见解，自古以来，哲学家们一直在思考，我们的现实究竟是由一个“恶魔”创建，还是我们生活在别人梦境之中，这是怀疑论的最终形式，它有助于提醒我们对自然的实证研究是有限度的。

就哲学论证而言，模拟概念是一个很好的假设，但是该假设处于“三难窘境”—— 三个状态条件，其中一个条件必须是正确的（如果你接受论证中的所有假设），但我们不知道是哪一个条件。

你可以举手说自己不知道哪种可能性是正确的，你也可以为某个选择而不是另一个选择进行争论，例如：你可能会说计算机系统永远不会强大到足以模拟整个宇宙，或者先进的文明总是会发现模拟意识在道德上是应该受到谴责的，或者你可以说这一切都是不可避免，我们确实生活在别人的模拟宇宙中。

然而，无论你选择哪个选项，都需要在最初模拟假设之外引入额外参数，或者你可以质疑论据的假设。

重启电脑

或许模拟概念中最大的假设是虚拟大脑将很快超过生物大脑的数量，假设虚拟意识和生物意识之间没有差别（这是另一个重要的假设），这能让人们计算自己生活在模拟环境的概率。例如：在遥远未来，每 10 亿个有机生物对应 990 亿个虚拟意识生物，将意味着模拟环境中的生物 99% 是虚拟体。

但在 2017 年，美国斯坦福大学系统分析专业本科生布莱恩・埃格尔斯顿（Brian Eggleston）发现博斯特罗姆“模拟假设”概念中存在一个重大计算缺陷，该概念的论点依赖于我们的后代如何建造超级先进的计算机系统，因为我们是迄今已知唯一能建造计算机的高等智能生物。如果我们的后代成功建造这样的超级计算机，就可以确定我们并不是模拟生物，因为我们可以指着这些计算机断言我们并不在计算机模拟世界之中。

无论我们的后代制造了多少个虚拟意识体，无论是 10 还是 10 万亿个，我们都不能用它们来计算自己处于模拟世界中的概率。换句话讲，它们未来创造模拟宇宙的能力并不能告诉我们是否处于一个模拟世界中，我们不能用未来的数字来计算概率，如果我们不能计算概率，我们就没有“三难窘境”，因此我们不能下更多的论断。

然而事实上，我们仅能回顾过去的理论认知 —— 要么是生活在历史上某个时间的人类（在一个非模拟的真实宇宙中），要么是喜欢制造虚拟人类的外星生物，虽然这两种情况都是可能的，但我们完全没有证据表明这两种情况都是正确的，我们也没有计算出存在的模拟个体数量。

我们是否生活在模拟世界中？迄今这个问题仍是未知的，同时，“模拟假设”概念并没有提供一个令人信服的论点，因此人们可以继续享受当下的生活。