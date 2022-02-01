电脑变快，微软 Win11 KB5008353 修复 NVMe / SSD / HDD 硬盘性能 Bug

IT之家 2 月 1 日消息，据 Windows Latest 报道，尽管有 2022 年 1 月的安全更新，但 Windows 11 仍然存在一个问题，即一些设备的运行速度可能比平时慢。这个错误影响了 HDD 和 SSD，有报告称，一些存储驱动器的运行速度慢了 50% 以上，而微软还没有妥善解决这个问题。

这个问题在 2021 年 7 月首次被报告，它已经困扰了用户很长时间。这个问题在 2021 年 12 月的累积更新中正式解决，当时微软承认 Windows 11 的一个错误影响了“所有磁盘（NVMe、SSD、硬盘）”的性能，每次发生写操作时都会执行不必要的操作。

正如我们在 12 月猜测的那样，Windows 11 累积更新只为一些用户修复了这些性能问题，有报告称 SSD 或 HDD 的速度仍然比它预期的慢。

2021 年 12 月和 2022 年 1 月的安全更新中仍然存在这个错误，但似乎一个新的可选更新最终解决了存储驱动器的混乱。

根据测试和报告，Windows 11 Build 22000.469（KB5008353）应用了一些重要的修复措施，也为大家解决了关键的 SSD / HDD 问题。近八个月来一直笼罩在操作系统上的性能问题已经被修复。（《微软 Win11 Build 22000.469（KB5008353）发布：账户支持全新管理订阅》）

在发布说明中，微软指出，它修复了 USN 日志的另一个 bug，这个 bug 导致了一个奇怪的性能退步问题。

“解决了当你启用更新序列号（USN）日记时出现的性能退步问题，”微软说。

此外，用户还证实，他们不再看到存储驱动器的性能问题，操作系统感觉更快。

“不仅是在 NVME 上，甚至我的 SATA SSD 现在也更快了。早期的 Windows 11 曾经比 Windows 10 启动得慢，”一位用户指出，在 Feedback Hub 上也有类似的确认。

Windows 11 的可选更新中的其他修复措施

虽然对存储驱动器问题的修复显然是一个重要的问题，但这个补丁也修复了大量的其他错误。例如，一个可能影响文件资源管理器性能的错误已被最终解决。同样地，微软也修复了 Windows 11 任务栏的问题。

如果你为了闪亮的圆角和新的“开始”菜单而升级到 Windows 11，而你的设备明显变慢，安装这个可选的更新可以最终解决这个问题。

请记住，这些修复将通过 2022 年 2 月的“星期二补丁”更新向所有用户推出，所以如果你的设备速度快，可以先跳过可选的更新。