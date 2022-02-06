消息称微软将很快为 Win11 平板用户支持自动隐藏任务栏

IT之家 2 月 6 日消息，微软正在努力改善 Windows 11 平板电脑的使用体验，最新的一项发现显示，该公司计划在启用该模式时加强用户与任务栏的互动方式。

爆料者 @thebookisclosed 表示，微软希望为用户提供一个名为 "当把你的设备作为平板电脑使用时自动隐藏任务栏" 的选项，因为该公司显然正在努力恢复一些原始的平板电脑模式选项。

此外，Win11 还将带来更好的资源优化和回收机制，

然而，目前还没有人确切知道该功能将于何时面向所有用户推出，但目前仍处于开发早期阶段。IT之家了解到，微软正准备发布 Windows 11 的第一个重大更新，预计第一批预览版用户最快会在本月收到更新。

此次更新将包括 Windows 11 上 Android 应用程序的公开预览，从而使用户有机会在其桌面上运行为谷歌移动操作系统构建的应用程序。

到目前为止，该功能一直是 Windows Insiders 独有的设定，并且仅限于数量有限的应用程序。此外，微软还将带来一些功能更新，包括额外的任务栏改进。

微软在上个月宣布新的 Windows 11 更新时表示“下个月，我们将为 Windows 带来全新体验，包括公开预览如何通过 Microsoft Store 以及我们与亚马逊和英特尔的合作伙伴关系在 Windows 11 上使用 Android 应用程序，改进任务栏，包括呼叫静音和取消静音，更轻松的窗口共享和将天气带到任务栏，以及引入两个新的重新设计的应用程序，记事本和媒体播放器”。