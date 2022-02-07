三星显示：将利用专利以应对移动 OLED 领域竞争

Samsung Display（三星显示）日前表示，在移动 OLED 领域竞争日益激烈的情况下，公司将以多种方式利用专利。

据 TheElec 报道，在三星电子的第四季度电话会议上，有分析师问及公司计划如何应对中小型 OLED 市场上不断扩大的竞争，三星显示执行副总裁 Choi Kwon-young 表示, 该公司“将以不同的方式利用公司专利。”

Choi Kwon-young 没有进一步阐述，但知情人士告诉 TheElec，这可能意味着三星显示可能会对 LG Display 等竞争对手提起专利诉讼。

据悉，三星显示是目前最大的移动 OLED 面板制造商，与竞争对手相比有很大优势，苹果和三星电子是其最大的客户之一。

一位知情人士表示，三星显示不太可能立即对竞争对手提起专利诉讼，因为作为移动 OLED 领域最大的供应商，三星显示得不偿失。“专利诉讼通常是相互提起的，赔偿通常与收入数字成比例。这意味着如果双方都被发现侵犯了对方的专利，三星显示可能要支付更多的费用。”知情人士补充说道。

该报道指出，不过在移动 OLED 领域日益激烈的竞争中，三星显示可能正在评估各种策略。另一位知情人士认为三星显示可能会使用非执业实体 (NPE) 等代理机构提起诉讼。如果 NPE 对三星显示的竞争对手提起诉讼，他们只能以专利无效为由予以反击。

另外，知情人士称三星显示还可能对竞争对手在美国的零部件供应商或分销商提起诉讼，以遏制竞争对手的进步。