iPhone 12 mini 销量不佳，消息称苹果将补偿购买三星 OLED 显示屏

IT之家3月24日消息 外媒 MacRumors 报道，据《韩国先驱报》消息，由于 iPhone 12 mini 机型的需求低于预期，苹果很可能因 OLED 面板订单不足而向三星显示进行补偿。

据 Omdia 市场数据显示，三星 1 月份全球小尺寸 OLED 出货量月环比下降 9%，至 4500 万台，该公司将下降的原因归结为 iPhone 12 mini 销售低迷。一位业内人士表示，苹果很可能会因此对三星错失 OLED 面板采购目标进行补偿。

“目前还不确定苹果是否会向三星显示器支付罚金，但考虑到其合同历史和 iPhone 12 mini 销售低迷，苹果很可能会对三星进行补偿。”一位业内人士匿名表示。

三星是 iPhone 12 mini 所使用的 5.4 英寸面板的唯一供应商，而 iPhone 12 mini 是苹果支持 5G 的 iPhone 12 系列中最小尺寸的型号。

如果预测结果准确，这将是苹果第三次因为错过 OLED 显示屏目标而不得不向三星进行补偿，此前苹果曾表示将从韩国三星公司购买一定数量的面板。

据报道，苹果在 2019 年和 2020 年分别向三星支付了约 6.83 亿美元和约 9.5 亿美元的类似低于标准的 OLED 面板订单补偿。

IT之家获悉，三星仍然是全球领先的智能手机显示面板供应商，过去几年为苹果 iPhone 提供了绝大部分 OLED 面板。

根据 Omdia 的数据，今年 1 月份全球 OLED 面板出货量达到 5300 万片，三星显示占了其中的 85%。

尽管有一连串的报道显示 iPhone 12 mini 销量不佳，但预计苹果仍将在 iPhone 13 系列中保留最小的 5.4 英寸 iPhone 机型尺寸。