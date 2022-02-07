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英雄联盟《双城之战》动画主题曲《Enemy》MV YouTube 观看量破亿

2022/2/7 17:30:25 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 2 月 7 日消息，据美国乐队 Imagine Dragons 消息，英雄联盟《双城之战》动画主题曲《Enemy》的 MV 在 YouTube 上的观看量破亿。

IT之家了解到，英雄联盟《双城之战》动画主题曲中文版为《孤勇者》，由陈奕迅演唱，于 2021 年 11 月 8 日以单曲的形式发布。目前，《孤勇者》MV 在B站的观看量达到了 2600 万。

去年 11 月，英雄联盟首部动画剧集《英雄联盟：双城之战》全球上映，在腾讯视频、掌上英雄联盟、《双城之战》官方网站全网独播。英雄联盟表示，影视化的初尝试，让英雄联盟大生态更加完整。

剧情方面，《英雄联盟: 双城之战》讲述的是在充满蒸汽朋克气息的乌托邦-皮尔 特沃夫和由化学品驱动的地下城-祖安中，蔚和金克丝两姐妹，她们由于全新的半魔法半科学的海克斯科技，导致她们在一场激烈的碰撞后发现两个人站在了彼此的对立面。她们从此分开，走上不同的道路，朝着不同的命运终点走去，但心中的羁绊又无时不刻地让姐妹二人想要破镜重圆，心怀正义的姐姐蔚也拼尽全力，誓要战胜地下城中的一切邪恶。

去年底，拳头宣布《英雄联盟：双城之战》动画获得动画领域的最高荣誉之一的安妮奖九项提名。

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关键词：英雄联盟双城之战

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