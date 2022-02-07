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戴尔发布 U3223QE 显示器：32 英寸 4K IPS Black 屏，约 7300 元

2022/2/7 19:01:52 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 2 月 7 日消息，戴尔海外官网现已上架新款 U3223QE 显示器，搭载了 LG 最新的 IPS Black 屏，售价 1150 美元（约 7325.5 元人民币）。

IT之家了解到，戴尔 U3223QE 显示器采用了最新的四边窄边框设计语言，屏幕尺寸为 31.5 英寸，面板为 LG IPS Black 屏，4K 3840 x 2160 分辨率，60 Hz 刷新率，400 cd / m² 亮度，通过 DisplayHDR 400 认证，10bit 色深，2000:1 对比度，98% DCI-P3 色域。

戴尔 U3223QE 显示器采用了最新的支架设计，接口包括 HDMI、DP in、DP out、RJ45 网口、支持 90W 外接供电的全功能 USB-C 接口等。

IT之家曾报道，LG 在 CES 2022 上了发布新款 UltraFine 32UQ85R 显示器，首发 IPS Black 面板，拥有 2000:1 的对比度。然而，UltraFine 32UQ85R 显示器至今没有上市，倒是戴尔首发了 LG 的最新技术。

LG显示器

 ▲ LG UltraFine 32UQ85R 显示器

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关键词：戴尔显示器

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