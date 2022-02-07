SA：2021 年全球笔记本电脑出货量创纪录，联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁前五

IT之家 2 月 7 日消息，今日上午，Strategy Analytics 发布报告称，全球笔记本电脑出货量在 2020 年达到高点后，在 2021 年同比增长 19%，再次达到创纪录的 2.68 亿。

▲ 数字为四舍五入 | 图源： Strategy Analytics

IT之家了解到，Strategy Analytics 表示，随着 Chromebook 在 2021 年下半年的需求放缓，Windows 的需求在 2021 年 Q4 开始增长。Windows 11 企业版的升级为 Windows 笔记本电脑提供了强劲的动力。