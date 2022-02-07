SA：2021 年全球笔记本电脑出货量创纪录，联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁前五

IT之家 2 月 7 日消息，今日上午，Strategy Analytics 发布报告称，全球笔记本电脑出货量在 2020 年达到高点后，在 2021 年同比增长 19%，再次达到创纪录的 2.68 亿。
▲ 数字为四舍五入 | 图源： Strategy Analytics
IT之家了解到，Strategy Analytics 表示，随着 Chromebook 在 2021 年下半年的需求放缓，Windows 的需求在 2021 年 Q4 开始增长。Windows 11 企业版的升级为 Windows 笔记本电脑提供了强劲的动力。
2021 年 Q4，联想笔记本电脑出货量（批发）为 1620 万台，同比下降 9%，环比增长 6%；
2021 年 Q4，惠普保持第二的位置，笔记本电脑出货量达到 1450 万台，同比下降 4%；
戴尔笔记本电脑出货量达到创纪录的 1320 万台，同比增长 14%，环比增长 8%；
苹果 macOS 延续了之前的势头，在 2021 年 Q4 创造了该公司历史，在假日季出货量超过 660 万，同比增长了 11%；
宏碁以 520 万台的笔记本电脑出货量重返前五名，与上一季度受供应问题的负面影响相比，环比增长 6%。