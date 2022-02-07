首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>笔记本

SA：2021 年全球笔记本电脑出货量创纪录，联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁前五

2022/2/7 11:46:53 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
评论：

IT之家 2 月 7 日消息，今日上午，Strategy Analytics 发布报告称，全球笔记本电脑出货量在 2020 年达到高点后，在 2021 年同比增长 19%，再次达到创纪录的 2.68 亿

图片

▲ 数字为四舍五入 | 图源： Strategy Analytics

IT之家了解到，Strategy Analytics 表示，随着 Chromebook 在 2021 年下半年的需求放缓，Windows 的需求在 2021 年 Q4 开始增长。Windows 11 企业版的升级为 Windows 笔记本电脑提供了强劲的动力。

  • 2021 年 Q4，联想笔记本电脑出货量（批发）为 1620 万台，同比下降 9%，环比增长 6%；

  • 2021 年 Q4，惠普保持第二的位置，笔记本电脑出货量达到 1450 万台，同比下降 4%；

  • 戴尔笔记本电脑出货量达到创纪录的 1320 万台，同比增长 14%，环比增长 8%；

  • 苹果 macOS 延续了之前的势头，在 2021 年 Q4 创造了该公司历史，在假日季出货量超过 660 万，同比增长了 11%；

  • 宏碁以 520 万台的笔记本电脑出货量重返前五名，与上一季度受供应问题的负面影响相比，环比增长 6%。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：笔记本电脑联想惠普戴尔苹果宏碁

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用