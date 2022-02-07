中国自主核电技术华龙一号通过英国通用设计审查

IT之家 2 月 7 日消息，中国广核集团现宣布，英国当地时间 2 月 7 日上午 9 时，英国核监管办公室（ONR）和环境署（EA）发布联合声明，确认我国自主核电技术华龙一号通过英国通用设计审查（GDA），并于当日为华龙一号颁发设计认可确认（DAC）和设计可接受性声明（SoDA）证书。

IT之家了解到，华龙一号为中国自主研制的三代核电技术，与高铁一起被网友并称为“国家名片”。

官方表示，目前 2 台机组稳步推进，安全质量可控。K-2、K-3 机组电功率约为 110 万千瓦，每台机组建成后年发电量近百亿千瓦时。

据悉，中核集团华龙一号是我国在 30 余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验基础上，研发设计的具有完全自主知识产权的三代核电技术。

作为中国高端制造业走向世界的“国家名片”，华龙一号是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一。华龙一号设计寿命为 60 年，反应堆采用 177 堆芯设计，堆芯设计换料周期 18 个月，创新采用“能动和非能动”相结合安全系统及双层安全壳等技术，在安全性上满足国际最高安全标准要求。华龙一号首堆所有核心设备均已实现国产，所有设备国产化率达 88%，完全具备批量化建设能力。