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微软 Edge Canary 更新：现可直接点击链接打开 PWA 应用

2022/4/8 22:27:41 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 8 日消息，最新版本的微软 Edge 浏览器 Canary 为 Web 应用程序带来了一项新的实用功能。

借助新功能，用户可以直接让 PWA 应用“处理”链接。换句话说，你现在可以直接点击某个程序中的链接呼出应用实现一步到位，而避免再打开浏览器跳转。

例如：您可以在电报中点击一条带有 YouTube 链接的消息。然后，Windows 会自动在 YouTube PWA 应用中打开这一页面而不是跳到浏览器中的网页。

Edge Canary 中的链接处理示例

IT之家了解到，如果你想开启这一功能，只需要执行以下操作：

将 Microsoft Edge Canary 更新到最新版本并确保 Edge Canary 是您的默认浏览器。

通过单击地址栏中的按钮来安装网络应用程序，例如 YouTube 或 Reddit。

在 Edge 中安装渐进式 Web 应用程序的按钮

转到 edge://flags/#edge-webapp-link-handling 并选择启用。

Microsoft Edge 中的实验标志，用于在 PWA 中启用链接处理

重新启动浏览器。

转到 edge://apps，找到您需要的 Web 应用程序，然后单击 Details。

Microsoft Edge 设置显示如何为 PWA 启用链接处理

打开链接处理切换。

Microsoft Edge 设置显示如何为 PWA 启用链接处理

尝试打开指向安装为 Web 应用程序的网站的链接。

值得注意的是，这一功能似乎有点 bug。例如，Edge Canary 无法在 PWA 中打 YouTube 分享链接 (youtu.be)，但使用常规 youtube.com 链接启动 Web 应用程序却没有问题。

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关键词：edge微软

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