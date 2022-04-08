微软 Edge Canary 更新：现可直接点击链接打开 PWA 应用

IT之家 4 月 8 日消息，最新版本的微软 Edge 浏览器 Canary 为 Web 应用程序带来了一项新的实用功能。

借助新功能，用户可以直接让 PWA 应用“处理”链接。换句话说，你现在可以直接点击某个程序中的链接呼出应用实现一步到位，而避免再打开浏览器跳转。

例如：您可以在电报中点击一条带有 YouTube 链接的消息。然后，Windows 会自动在 YouTube PWA 应用中打开这一页面而不是跳到浏览器中的网页。

IT之家了解到，如果你想开启这一功能，只需要执行以下操作：

将 Microsoft Edge Canary 更新到最新版本并确保 Edge Canary 是您的默认浏览器。

通过单击地址栏中的按钮来安装网络应用程序，例如 YouTube 或 Reddit。

转到 edge://flags/#edge-webapp-link-handling 并选择启用。

重新启动浏览器。

转到 edge://apps，找到您需要的 Web 应用程序，然后单击 Details。

打开链接处理切换。

尝试打开指向安装为 Web 应用程序的网站的链接。

值得注意的是，这一功能似乎有点 bug。例如，Edge Canary 无法在 PWA 中打 YouTube 分享链接 (youtu.be)，但使用常规 youtube.com 链接启动 Web 应用程序却没有问题。