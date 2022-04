马斯克：锂价太疯狂，特斯拉可能要自行生产，“这东西满地球都是”

4 月 9 日消息,当地时间周五特斯拉首席执行官埃隆・马斯克(Elon Musk)在个人社交媒体上发文称,特斯拉可能会直接大规模打入锂矿开采以及提炼领域,因为作为制造电池的关键元素,锂价已经达到了“疯狂”水平。

马斯克在 Twitter 上写道:“锂价格已经达到了疯狂水平。除非选择提高采购成本,不然特斯拉可能不得不直接大规模进入开采以及提炼领域。”“锂元素本身并不存在短缺局面,在地球上几乎到处都是,只是开采和提炼的速度很慢。”

马斯克是在回应一条推文中这样说的。此前一条推文展示了过去 20 年每吨锂的平均价格,自 2021 年以来锂价开始大幅上涨。根据基准矿产情报公司 (Benchmark Mineral Intelligence) 的数据,去年锂价上涨幅度超过 480%。

据美国内政部 (U.S. Department of Interior) 下属的美国地质调查局 (U.S. Geological Survey) 称,美国各地确实都存在锂矿。

锂在电动汽车电池中很有应用价值。作为最轻的金属,锂也是密度最小的固体元素,这意味着锂电池具有较高的功率重量比,这对于电动汽车的续航非常重要。

这并不是马斯克第一次提出特斯拉要自行生产锂的想法。

此前有报道援引知情人士的话说,2020 年,在收购一家锂矿公司的交易失败后,特斯拉取得位于内华达州一处锂矿的开采权。