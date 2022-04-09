大股东驾到，Twitter 要给马斯克办员工见面会，后者还未签署“不干预公司决策”同意书

Twitter CEO 阿格拉瓦尔今天向全体员工发送邮件，表示即将召开一场公司内部市民集会（Town Hall Meeting），邀请公司新任董事马斯克与公司员工见面，并回答员工关心的一些问题。

阿格拉瓦尔在邮件中表示，这场见面会将设置 AMA（任何问题都可能）的环节。他写道，“你们很多人对马斯克有各种各样的疑问，我欢迎你们向他提出这些问题。”

这场市民集会的具体时间尚未确定，但显然是线上举办。马斯克昨天刚在德州奥斯汀主持了德州超级工厂的投产仪式。特斯拉的总部也在去年搬迁到了德州，但在硅谷还有研发中心和弗里蒙特工厂。

特斯拉 CEO 马斯克本周向美国证券交易委员会（SEC）披露，自己从 1 月底开始累计斥资 26.4 亿美元购入 Twitter 7350 万股普通股，目前已经持股比例已经达到 9.2%，成为了 Twitter 最大股东。

马斯克是 Twitter 上影响力最大的非文娱网红，他从 2009 年开始使用 Twitter，目前只在这里发布内容，拥有超过 8000 万粉丝。作为忠实用户，马斯克对 Twitter 平台有着诸多吐槽与不满，对具体功能有着自己的想法，对内容审核政策有着不同的意见。

仅仅一天之后，Twitter 就正式宣布邀请马斯克加入 11 人董事会，任期到 2024 年。阿格拉瓦尔形容马斯克是“平台服务的热情相信者与坦诚批评者”，这正是 Twitter 董事会推动平台长期发展所需要的。

这其实也是 Twitter 董事会的招安之计。因为作为交换，马斯克同意在担任董事期间不会增持 Twitter 股份超过 15%，也不获取 Twitter 的控股权。

只要马斯克愿意，他可以轻松增持股份直至获取控股权。目前 Twitter 市值仅为 400 亿美元，而马斯克的个人资产就超过了 2700 亿美元。

Twitter 的股权结构相当分散，而且没有设置超级投票权。Vanguard 和摩根士丹利两大投资机构分别持有 Twitter 8.4% 和 8.1% 的股权，排在二三位。联合创始人杰克・多西（Jack Dorsey）持股 2.25%，是第七大股东。这意味着只要马斯克愿意，他可以轻松在公开市场收购 Twitter 股票，从而掌握控股权。

不过，马斯克没有签署其他董事“不干预公司决策”的同意书，意味着他未来可能会直接影响到 Twitter 未来走向。Twitter 官方表示，马斯克不会干预日常运营，他的推文也不会有特殊待遇，会按照平台规则一视同仁。

去年 11 月底，杰克・多西宣布辞去执行董事长和 CEO 职位，年仅 37 岁的 CTO 阿格拉瓦尔出任 CEO。为了给新 CEO 留出改革空间，多西还宣布邀请 Saleforce 联席 CEO 泰勒（Bret Tylor）出任独立董事长，自己也计划今年退出 Twitter 董事会。多西将专注于自己的另外一家上市公司 Block（此前是 Square）。

外界普遍认为，马斯克进入 Twitter 董事会将推动这家社交媒体平台的产品功能研发部署，加快 Twitter 公开算法和去中心化的进程，但也有不少人担心他会施压 Twitter 放松内容管制，从而给这个平台引发新的争议。

上月底，马斯克公开指责 Twitter 的严格内容管制与言论自由不符。当时他已经成为了 Twitter 最大股东，但却没有及时对外宣布。这也再次违反了 SEC 的及时披露规定。

过去几年，马斯克在富豪纳税、疫情防控、企业治理、言论自由等方面多次与民主党人发生冲突，自己也卖光了加州房产，带着特斯拉总部搬到了共和党占据主导的得克萨斯州。

但是 Twitter 总部位于美国旧金山，这里有 5000 多名员工，自由派占据了绝对主导，甚至发生过自由派员工“误操作”禁言美国前总统账号的事件。如果马斯克施压 Twitter 放松内容管制，允许更多关于疫情虚假信息和煽动社会分裂的内容，势必会引发 Twitter 员工的抵制以及来自民主党的监管压力。

这也是外界对马斯克入主 Twitter 之后最大的担忧。在他成为 Twitter 最大股东之后，诸多保守派议员都公开呼吁马斯克扭转 Twitter 的政治立场偏见，甚至迎回因为煽动国会山暴乱事件被销号的前总统。但马斯克暂时没有做出任何回应。

一些 Twitter 员工已经对马斯克可能改变企业文化以及平台内容政策的可能性表达了担忧情绪。可以想象，在这场市民集会上，Twitter 员工一定会就相关问题要求马斯克进一步表明态度。与强调执行与效率的特斯拉不同，Twitter 属于典型的硅谷互联网公司，企业文化强调平等沟通，给予员工更多的决策权。