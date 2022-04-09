日产计划 2028 年推出首款配备固态电池的电动汽车，价格降到油车水平

IT之家 4 月 9 日消息，日产周五公布了位于日本横滨的原型生产设施，表示计划在那里生产用于电动汽车的固态电池。

日产在一份声明中表示，它计划“于 2024 财年在其横滨工厂建立一条试验生产线，并在原型生产设施中研究用于生产原型的材料、设计和制造工艺。”日产的目标是在 2028 年将其首款配备全固态电池的电动汽车推向市场。

从理论上讲，全固态电池可以比现在大多数电动汽车使用的锂离子电池充电更快、电量更多并且使用寿命更长。日产表示，预计最终将在其汽车系列中使用电池，包括皮卡车。该公司表示，到 2028 年，其全固态电池可以将电池组的价格降至每千瓦时 75 美元（约 477 元人民币），最终降至每千瓦时 65 美元（约 413.4 元人民币），有助于使电动汽车更便宜，最终达到与汽油动力汽车相同的价格点。

IT之家了解到，其他汽车制造商也在努力开发固态电池。大众汽车支持的 QuantumScape 计划在 2024 年开始销售，福特表示将在本世纪末准备好正在开发的全固态电池。丰田去年表示，希望在 2020 年代中期开始制造电池，但表示必须继续研究这项技术。但是目前，全固态电池的制造成本很高。