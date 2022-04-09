3GPP 完成 5G NR Release 17，功能性已冻结

IT之家 4 月 9 日消息，今年 3 月下旬，全球 5G 标准的第三个版本 ——3GPP Release 17 完成第三阶段的功能性冻结（即完成系统设计）。2019 年 12 月，3GPP 批准了 Release 17 的研究范畴。尽管受疫情影响，从 2020 年 1 月下旬开始，3GPP 一直通过线上协作方式开展工作，但 Release 17 的绝大部分既定项目得到完成。Release 17 的完成不仅标志着 5G 技术演进第一阶段的圆满结束，而且证明了移动生态系统具有强大韧性，且致力于推动 5G 向前发展。

增强的全新 5G 系统功能

据高通介绍，Release 17 为 5G 系统的多项基础性技术带来更多增强特性，从多个方面推动技术发展，包括容量、覆盖、时延、能效和移动性。以下是一些关键领域的提升：

进一步增强的大规模 MIMO：Release 17 中的这一项目专注于为部分关键技术领域带来增强特性，包括增强的多 TRP（发射和接收点）部署和增强的多波束运行，在 SRS（探测参考信号）触发或切换，以及 CSI（信道状态信息）测量或报告方面带来提升。

覆盖增强：针对 Sub-7GHz、毫米波和非地面网络的多样化部署，Release 17 为上行控制和数据信道设计引入多个增强特性，比如增加重传次数以提升可靠性，以及跨多段传输和跳频的联合信道估计。

终端节电：为了进一步延长移动终端电池续航，Release 17 为处于空闲态 / 非活跃态模式和连接态模式的终端带来节电增强特性。比如，该特性支持减少非必要的终端寻呼接收，无线链路的终端测量放松以及其它全新功能。

频谱扩展：Release 17 中的另一个重要项目就是扩展现有的 5G NR 设计，从而将毫米波频谱范围从 24.25—52.6GHz 扩展至高达 71GHz，3GPP 也称其为 FR2-2 频段。该特性包括支持全球 60GHz 免许可频段，助力催生新用例和新部署。

增强的 IAB 和简单中继器：针对更高效的 5G 部署，尤其是毫米波部署，Release 17 中增强的 IAB（集成接入与回传）支持同时收发（即空间分离全双工）；此外 Release 17 还引入了简单中继器（即放大和转发中继），成为具备成本效益的基础设施新选项，帮助扩大 FDD 和 TDD 的网络覆盖。

进一步增强的 URLLC、企业专网和其它用例：Release 17 持续为工业物联网等严苛应用带来更好的支持，为 URLLC（超可靠低时延通信）引入全新增强特性，比如增强物理层反馈，提升免许可频谱兼容性，终端内复用和优先级排序等功能。

将 5G 扩展至全新终端和应用

Release 17 让我们离万物互联的 5G 愿景更近一步。以下是 Release 17 中的几个关键项目，旨在为广泛的终端和应用带来系统优化：

RedCap 或 NR-Light：为了高效地支持更低复杂度的物联网终端（比如传感器、可穿戴设备、视频摄像头），Release 17 将 5G NR 设计带宽（100MHz）缩窄至 Sub-7GHz 频段的 20MHz 和毫米波频段的 100MHz。在绝大部分 Sub-7GHz 新频段（比如 n77、n78、n79、n41 等频段），传统 5G NR 终端通常需要配备四根接收天线；而这一项目将 NR-Light 终端的接收天线数缩减至一根或两根。该项目还支持能效提升，以及支持 RedCap 终端与其它 5G NR 终端共存。

非地面网络（NTN）：继 Release 16 研究之后，Release 17 引入了面向 NTN 的 5G NR 支持。它包含两个不同的项目：一个是面向 CPE 的卫星回传通信和面向手持设备的直接低数据速率服务；另一个是支持 eMTC 和 NB-IoT 运行的卫星通信。

扩展直连通信：基于 Release 16 中的 C-V2X（蜂窝车联网）5G PC5 设计，Release 17 带来一系列全新的直连通信增强特性，比如优化资源分配、节电和支持全新频段。Release 17 还将直连通信扩展至公共安全、物联网以及其它需要引入直连通信中继操作的全新用例。

增强的精准定位：Release 17 进一步提升了 5G 定位，以满足包括厘米级精度在内的更为严苛的用例需求。该项目还包含了其它增强特性，比如降低定位时延，提高定位效率以扩展容量，以及实现更优的 GNSS（全球导航卫星系统）辅助定位性能。

扩展广播 / 多播：Release 17 中这一项目的研究范畴包括引入独立组网广播增强特性和混合模式多播支持。比如，面向独立组网广播增加对 6MHz / 7MHz / 8MHz 载波带宽的支持，以及通过广播和单播间的同时 / 动态切换为 5G NR 定义多播操作。

无界 XR（扩展现实）：元宇宙是无处不在的空间互联网，带来跨越实体世界和虚拟世界的个性化数字体验。Release 17 中的 XR 项目专注于研究和界定各种类型的 XR 流量（AR、VR、云游戏）。此项研究为已经确定的 XR 流量类型定义需求和评估方法，并支持性能评估以确定未来 Release 18 项目的提升范畴。

其它增强特性

除上述主要项目之外，Release 17 还有许多较小的 5G 系统增强特性项目，包括增强的多无线电双连接、多 SIM 卡支持、更高阶调制、零星数据传输、体验质量、数据采集和 RAN 切片等。

5G 的下一步将如何发展？

尽管今年 6 月才能达成 Release 17 的下一个里程碑 —— 完成 ASN.1 冻结（即协议冻结，可进入执行阶段），但 3GPP 即将展开 Release 18 的研究工作。Release 18 是 5G Advanced 的首个标准版本，它将开启新一轮无线创新并进一步实现 5G 愿景。同时，5G 生态系统正在全球范围内快速推动 5G 网络的普及，助力 Release 16 特性的商用，并在不久的将来推动 Release 17 特性的部署。