爱奇艺 UWP 全新 WinUI 3 版本曝光：软件界面大变，适配 Win11 风格

IT之家 4 月 9 日消息，爱奇艺 UWP 是爱奇艺专为 Windows 10 用户打造的一款高清视频娱乐客户端，最后一次更新是在 2021 年 4 月 27 日。

据IT之家网友 @ThinkBou 发现的线索，爱奇艺 UWP 开发者似乎自己曝光了软件全新界面的图片。

在 GitHub 网站的 WindowsAppSDK 仓库下，用户 kingcean 提交了一条 Issues 讨论，爱奇艺 Preview 在提交到微软商店时出现错误，并晒出了提交的截图，以获得解决方法。

从下图可以看到，提交者为北京爱奇艺科技有限公司，复现 Bug 则用到了 WinUI 3，代表爱奇艺 Preview 已经使用了 WinUI 3。

而在之后，用户 kingcean 晒出了两张开发过程中的截图，从图中可以看到全新的爱奇艺 Preview 主界面，与目前的爱奇艺 UWP 差别很大。

▼ 爱奇艺 Preview 开发调试运行

▼ 爱奇艺 Preview 本机运行

▼ 目前的爱奇艺 UWP

最后，用户 kingcean 似乎通过更新 WindowsAppSDK 版本解决了这一问题。

目前尚不清楚这一全新 WinUI 3 版本的爱奇艺 UWP 何时上线，大家觉得这个新界面怎么样？