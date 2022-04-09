微软 Win11 预览版全新设计文件资源管理器上手体验：文件夹预览、标签页、新的“主页”、上下文菜单建议

IT之家 4 月 9 日消息，据 Windows Latest 报道，随着 Windows 11 代号为“太阳谷 2”的下一个更新接近开发的最后阶段，大多数新功能已经可以为 Windows Insiders 提供。基于目前的预览版本，Windows 11 文件资源管理器已经有了一些受欢迎的改进，包括预览文件夹内容的能力。

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文件夹预览

在 Windows 11 Build 22593 及以上版本中，浏览文件资源管理器时，用户会注意到多种新功能。新增加的功能之一是“文件夹预览”，顾名思义用处就是可以快速预览一个文件夹的内容。

文件夹预览支持在最初的 Windows 11 版本中被删除，它将在“太阳谷 2”（22H2 版本）中回归。正如在截图中所看到的，用户现在可以预览文件夹内的内容，而不必打开它。对于那些想快速预览媒体文件的用户来说，微软也在为 Windows 11 的快速视图查看做准备。

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除此以外，文件资源管理器还将有其他改进，概述如下。

标签页支持

微软一直在为 Windows 11 文件资源管理器开发标签页功能，此前该公司放弃了最初的想法，即用 Windows Sets 为所有应用程序添加标签。

在 4 月 5 日的发布会活动中，微软确认了 Windows 11 中文件资源管理器的标签页功能支持，但该公司没有详细说明该功能，也不清楚预计何时会发生。

预计该功能将在今年晚些时候上线，它将类似于 Web 浏览器中的标签。标签页将使用户更有效率，更有生产力，可以让用户更容易在文件夹或目录之间切换，并在两个或多个标签页中打开某个特定文件夹的文件。

用户还可以选择和移动标签，或像传统窗口一样打开标签，该功能可能将出现在新的预览版本中。

新的“主页”和重新定义的“快速访问”

资源管理器左侧边栏的“快速访问”按钮已被重新命名为“主页”，“快速访问”的概念也被重新使用。

用户现在可以在固定住的或经常使用的文件夹部分上面找到“快速访问”。

此外，固定住的文件现在被称为“收藏夹”。之所以这样做，是因为“快速访问”现在已经更新，包括来自用户的 OneDrive、下载和任何索引位置的内容。

微软还对 OneDrive 进行了特殊处理，因此即使没有本地存在的文件也将出现在“快速访问”中。

上下文菜单建议

文件资源管理器正在获得名为“上下文菜单建议”的新功能，当用户试图使用本地共享菜单共享某些文件时，它使用上下文建议来推荐联系人。

当用户拥有 Microsoft 365 并且联系人属于同一个组织时，这个功能特别有用。整个建议模块基于一个智能系统，可以自动预测联系人，并帮助用户轻松执行某些任务，因此，在 Windows 11 中，使用文件资源管理器的工作效率得到了大幅整改。

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