爆料：华为 Mate 50 / Pro 手机 7 月发布，首发搭载最新鸿蒙 HarmonyOS 3.0 正式版

IT之家 4 月 9 日消息，去年，华为发布了鸿蒙 HarmonyOS 3 开发者预览版，将围绕系统架构、超级终端、一次开发多端部署三个核心价值持续创新，带来系统能力、开发工具的全面升级。现在关于 HarmonyOS 3 消费者内测版、Beta 版和正式版的消息开始曝光。

▲ 华为 Mate 50 系列概念图

据微博博主 @厂长是关同学 爆料称，鸿蒙 3.0 用户版本内测 5 月开始，而且名额不会很多，更重要的还是开发者部分。鸿蒙 3.0 在 UI 方面变动幅度依然不是很大，但是在交互逻辑和体验方面又有了提升。相比于 2.0 版本过于臃肿情况，3.0 版本有了一些简化，在分布式交互方面连接更加迅速，同时多设备性能共享也有更稳定了。

按华为官方早前发布的 3.0 进程看，5 月是 Beta 版本内测阶段，7 月正式版上架，而 7 月现在可以确定的就是 Mate50 系列一定会到来，所以首发 Mate50 系列基本上是可以确定的。此前消息称华为 Mate 50 / Pro 系列首发搭载骁龙 8 Gen 1 4G 芯片。

据博主 @旺仔百事通 称，鸿蒙 3.0 定于 7 月发布，但未说明是测试版还是正式版。

《曝华为 Mate 50 / Pro 系列首发搭载骁龙 8 Gen 1 4G 芯片，Mate X3 折叠屏还有骁龙 888 版本》