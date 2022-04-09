抖音直播专项治理直播间不当行为：限制激情打赏，严禁使用违法犯罪所得消费打赏

IT之家 4 月 9 日消息，昨日，抖音直播发布了《关于“清朗.打击直播不当行为”的治理公告》。

公告指出，自 2022 年新春以来，抖音开展了春节平台生态专项治理行动，严格打击“色情低俗”“饭圈”“网络暴力”“恶意营销”“涉未成年人不良信息”等违法违规内容，严厉惩治问题账号。期间，平台共处置违法和不良信息 20556 条，处置账号 3688 个。

IT之家了解到，抖音直播表示，将于即日起开展针对直播间不当行为的治理专项，重点展开以下治理动作：

（一）全面清理“色、丑、怪、假、俗、赌”等各类违法违规直播

抖音直播全面清理展示传播色情信息、制造宣扬病态卖丑、利用诡谲怪诞内容博眼球、恶意炒作虚假信息传播谣言、制造低俗氛围以及涉嫌赌博违法行为的内容。

（二）设置消费提醒，限制激情打赏

抖音直播上线消费提醒功能，通过弹窗结合风险场景主动下发消费提醒，对单日打赏额度累计触发相应阈值的用户进行消费提醒。并引导用户设置对应功能，帮助用户实现理性消费。

（三）严禁使用违法犯罪所得消费打赏

抖音直播严禁用户使用挪用公款、贪污受贿等违法犯罪所得及其产生的收益进行打赏消费，并坚决打击欺骗、诱导、胁迫用户打赏的违规行为。平台将依法积极配合司法机关侦查、查处违法犯罪行为及相关财产执行等事项。同时不断加强平台举报机制建设，进一步畅通用户举报投诉通路。

（四）禁止未成年充值打赏消费、严惩诱导未成年消费

抖音直播禁止不满 18 周岁的未成年开通直播权限，在开播认证环节设置实名验证，防止未成年人入驻成为主播，向未成年人用户提供“青少年模式”，防范未成年人沉迷网络直播，不得向未成年人提供充值打赏服务。平台对主播以任何形式欺骗、诱导、胁迫未成年充值消费的违规行为零容忍，一经发现严惩不贷。

同时，抖音直播建立全链路预防未成年打赏及简洁高效的退款处理流程，专人专线指引「未成年消费充值返还」操作。一经核实，平台将于 24 小时内发起退款，并对用户进行回访建联，保证其完成返还。

（五）禁止以虚构事实或情感诱骗打赏

抖音直播严禁主播通过炮制低俗情感剧情、虚假剧本演绎、承诺返现返利或以其他高价值礼物 / 服务作为回报、承诺可发展恋爱关系、冒用他人身份 / 账号等方式骗取用户打赏消费的行为。

（六）从严整治以语言攻击、低俗惩罚刺激诱导打赏

抖音直播严禁通过贬损、谩骂、诋毁等语言煽动用户情绪，或刻意制造低俗 PK 气氛，或以发起恶心猎奇主题的、危害身体健康的惩罚游戏刺激诱导打赏消费。

（七）坚决遏制借未成年人牟利，通过直播、短视频打造“网红儿童”等侵犯未成年人权益现象

抖音直播坚决遏制借助未成年人积累人气、谋取利益的直播间或者以提升品牌知名度或增长商品销量为目的，利用未成年人进行主动广告宣传或者以未成年为噱头，进行诱导性消费、打投等内容。包括但不限于拍摄未成年人博眼球才艺表演行为，或者未成年人作为商品代言人在直播间真人出镜代言宣传或者未成年人作为副播帮助宣传商品。

（八）全面整治劣迹艺人违规复出、禁止被封账号违规“转世”

抖音直播坚决抵制劣迹艺人转移阵地违规复出，违法违规账号通过恶意绕开平台规范的方式转世。

（九）严厉打击流量造假、仿冒账号

抖音直播严禁通过公会运营虚假打赏、雇佣黑公关水军等流量造假问题，坚决处置假冒、仿冒、捏造党政军机关、企事业单位、新闻媒体等组织机构名称、标识等以假乱真、误导公众的账号。

（十）禁止以炒作不实信息制造社区矛盾

抖音直播严禁以炒作传播没有事实根据的网络谣言，以及通过夸大、制造矛盾氛围故意煽动粉丝对立情绪，甚至借此为自己打榜打投等诱导打赏消费的行为，包括但不限于：炒作虚假情感纠纷、帮派斗争、以主播个人恩怨引导家族互撕等方式制造社区矛盾。

抖音直播在公告中还表示，将全面排查清理涉嫌存在上述行为的主播及公会。对于违反社区规范实施上述行为的，根据主播实际行为严重程度、主观恶意程度以及造成的影响，平台将依法依约给予违规情节严重的内容、主播以及相关公会以下处罚：

首次违规平台将予以警告停播处罚并加以教育和管控；

第二次违规将开始回收直播权限 7 天并要求其通过线上考试和培训，考试通过后恢复开播；

第三次违规将回收直播权限 30 天并要求接受线下培训和教育，考试通过恢复开播，并要求其公开发布自律宣告视频；

四次以上反复违反规范并造成不良社会影响的将无限期回收直播权限并公示通报，相关公会将被警告公示、冻结权限直至清退，同时视具体情形上报上级有关部门。

抖音直播指出，对于违规情节严重或涉及违法犯罪行为的主播及公会，平台将主动上报行业黑名单并将相关情况报送公安等有关部门。