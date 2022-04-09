消息称《极品飞车》新作将于 11 月推出，登陆次世代平台

IT之家 4 月 9 日消息，VentureBeat 的 Jeff Grubb 表示，EA 计划在今年圣诞节假期时发布赛车系列中的最新游戏。新作将专注于次世代主机，不会登陆 PS4 / Xbox One 平台。

他在他的高级 Giantbomb 节目 Grubbsnax 上透露“《极品飞车》今年仍将推出...，说真的，新作应该是在 11 月到来，”Jeff Grubb 说。“如果你是购买了次世代《极品飞车》的玩家，那么恭喜你这次只有次世代版。他们正逐渐转向次世代开发。

这说明 EA 可能改变了原定的策略。IT之家了解到，EA 2021 年宣布《极品飞车》新作推迟一年发售，因为开发商 Criterion Games 被调去支援《战地 2042》的开发工作。

当时 EA 的工作室主管 Laura Miele 曾表示，Criterion 仍在开发《极品飞车》新作，该作本来会在 2023 年 3 月前发售。现在来看，适用于当前和上一代游戏机在内的平台。但 Grubb 没有提到游戏 PC 版的相关细节，他认为这款游戏的故事可能发生在迈阿密。

EA 于 2020 年 2 月宣布，它已将《极品飞车》的开发工作交还给 Criterion Games，而且它还计划重组 Ghost Games。

目前，《极品飞车》系列最新作还是 2019 年的《极品飞车 热度》，该作支持 PS4、Xbox One 和 PC 平台，开发商是 Ghost Games。