天宫课堂“美国分校”即将开讲，中国航天员在空间站为美国学生解惑

IT之家 4 月 9 日消息，“天宫课堂”第二课已于 2022 年 3 月 23 日 15 时 44 分在中国空间站开讲，活动取得圆满成功。

接下来，我们的航天员将在美国东部时间 9 日下午 3 时首次开设“美国分校”，在中国空间站同美国学生连线交流，为广大学生带来一场太空科普课。

中国驻美大使秦刚将与上百名美国孩子在使馆互动，目前使馆方面正紧张筹备有关活动，并已经征集了许多美国学生的提问，例如“如果在太空遇到故障，该怎么做？”“在太空中，不工作时都会做什么？”这些问题将交由天宫 3 人组翟志刚、王亚平、叶光富逐一解答。

IT之家提醒，此次活动将在北京时间 4 月 10 日 03:00 准时举行，秦刚大使将与上百名美国孩子在使馆进行互动 ，感兴趣的小伙伴可一同收看由总台北美总站制作的“天宫问答”完整视频。

上一次的太空讲课中，翟志刚、王亚平、叶光富相互配合，为大家带来了一段约 45 分钟的授课，生动演示微重力环境下太空“冰雪”实验、液桥演示实验、水油分离实验、太空抛物实验，深入浅出讲解实验现象背后的科学原理，同时展示了部分空间科学设施，介绍了在空间站的工作生活情况。授课期间，航天员通过视频通话形式与地面课堂师生进行了互动交流。

中国载人航天工程办公室表示，空间站建设和运营过程中，“天宫课堂”将持续开展太空授课活动，进行形式多样、内容丰富的航天科普教育。

据悉“天宫课堂”是为发挥中国空间站的综合效益，推出的首个太空科普教育品牌。“天宫课堂”结合载人飞行任务，贯穿中国空间站建造和在轨运营系列化推出，授课将由中国航天员担任“太空教师”，以青少年为主要对象，采取天地协同互动方式开展。

2021 年 12 月 9 日 15 时 40 分，“天宫课堂”第一课开始，神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富在中国空间站进行太空授课。