AMD EPYC 霄龙 7004 热那亚芯片曝光，具有 12 个 Zen4 小芯片

IT之家 4 月 9 日消息，Chiphell 论坛 @zhangzhonghao 首次曝光了 AMD 即将推出的代号为 Genoa（热那亚）的 Zen4 服务器处理器实物图。从图中我们可以看到，这是一个基于 SP5 插槽的芯片，其中包含 12 个小芯片。

▲ AMD EPYC（霄龙）“热那亚”CPU，来源：Chiphell

从之前的爆料可知，AMD EPYC Genoa 完整配置为 96 核 192 线程，不过 AMD 也将发布一些部分屏蔽内核的型号，因此上面图中处理器就算有 12 个小芯片也不意味着它将启用所有 96 个内核。

每个 Zen4 CCD 芯片的面积为 72 mm²，比 Zen3 小 8 mm²（例如 EPYC 霄龙“米兰”系列），而且 I / O 芯片也更小，约为 397 mm²，而 Zen3 为 416 mm²。

也就是说，考虑到 SP5 (LGA 6096) 封装也比 SP3 大 37%，AMD 在 I / O 芯片的每一侧安装 6 个小芯片完全没有问题。

▲ AMD 16 核 EPYC Genoa 处理器，来源：VideoCardz

IT之家曾报道，AMD 的新 SP5 平台将支持多达 12 通道的 DDR5 内存以及 PCIe Gen5 接口。据 AMD 称，AMD Genoa 已经开始向第一批客户发货。新的 EPYC（霄龙）7004 系列现在有望在今年年底推出。