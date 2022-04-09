微星将推出 AMD Radeon RX 6400 非公版 ITX 显卡，预计 4 月 20 日发布

IT之家 4 月 9 日消息，VideoCardz 此前爆料称，AMD 原本计划面向 OEM 的 RX 6400 显卡将向 DIY 市场推出。而且之前肥猫家也上架了首款 RX 6400 半高刀卡。

根据外媒信息，RX 6400 定于 4 月 20 日推出，但性能有限。

来自新加坡的 NVX System Integrators 已经上架了一款 MSI Radeon RX 6400 AERO ITX 显卡并开售，这是微星的第一个非公版 RX 6400，预计其他厂商也将推出非公版型号。

有趣的是，微星此前并未推出 RX 6500XT 的 AERO ITX 卡，因此这种单风扇设计怕是阉割版 Navi 24 GPU 机型所独有的。

△ MSI Radeon RX 6400 AERO ITX

IT之家了解到，该零售商以 349 新元（约合 1628.783 元人民币）的价格出售这张卡，外媒猜测官方建议零售价应低于 200 美元。

IT之家了解到，RX 6400 显卡采用了台积电 6nm 工艺，配备 768 个流处理器（Radeon 680M 核显规格），4GB 64bit GDDR6 显存，TDP 为 53W。

根据淘宝商家的介绍信息，这款显卡采用了一个 HDMI 和一个 DP 接口，GPU 频率可达 2.3GHz，鲁大师跑分 182212 分，类似于 RX 580 4GB，接近 GTX 1650。

爆料者 KOMACHI_ENSAKA 称，AMD 还将推出规格更低的 RX 6300 桌面独显，这款显卡将面向 OEM 市场，代替 RX 6400 的位置。

《AMD RX 6400 半高刀卡上架：接近 GTX 1650 水平，1499 元》