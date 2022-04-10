世界首个！微软 Win11 将内置网络钓鱼保护功能，弹窗提醒用户不要随意存储密码

IT之家 4 月 10 日消息，在 4 月 5 日的活动中，微软特别关注了以纯文本格式存储密码的用户。比如，有些用户将密码存储在记事本中，并将它们保存为 .txt 文件，这并不是一个安全的做法。

而据 Windows Latest 报道，微软计划通过太阳谷 2 更新，在 Windows 11 操作系统级别提供网络钓鱼保护。

从下图可以看到，该网络钓鱼保护功能将识别用户在记事本和恶意程序等的输入，并以弹窗的方式来保护用户免受网络钓鱼攻击。

该功能还可以在用户复制如微软或 Facebook 网站上的内容后，检测输入表单中的密码。

微软在该活动中表示：“我们还期待通过灵活、可更新的 Microsoft Pluton 安全处理器将云的力量带入硬件。迄今为止，我们对生态系统的进展感到非常兴奋。”

据报道，Windows 11 的安全功能基于 Microsoft Defender SmartScreen，已集成到操作系统中，并提供针对恶意应用程序或浏览器扩展的保护。在 22H2 或更高版本中，Microsoft Defender 将使用其 AI 驱动的检测技术提供针对网络钓鱼的保护。

从太阳谷 2 开始，微软将为 Windows 11 用户提供开箱即用的网络钓鱼保护功能，而 Windows 也将成为世界上第一个在内核级别提供网络钓鱼保护的操作系统。