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科乐美公开承认《eFootball 2022》发售时没做完，将推出 1.0.0 版本更新

2022/4/10 10:09:19 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 10 日消息，游戏《eFootball 2022》在去年 9 月发售后遭遇口碑崩塌，各种影响游戏体验的 Bug、古怪的人物表情等都被玩家们吐槽了遍，还被 Metacritic 评为 2021 年最差游戏。

近日，游戏开发商科乐美宣布，游戏版本 1.0.0 将于 2022 年 4 月 14 日发布，包含一系列新功能、平衡更新和错误修复，基本上相当于重发一遍正式版。

KONAMI公开承认《eFootball 2022》发售时并不完整

IT之家了解到，在发给 VGC 的一份声明中，科乐美表示，它认为批评是由几个因素引起的，包括使用新的引擎和平台。

“很难指出一个决定性的方面，”一位发言人说。“游戏未能完成是由多种因素造成的，包括向新足球游戏引擎的过渡、对 PS5 和 Xbox Series X|S 等新一代游戏机的支持、转变为免费游戏等等，我们试图尽快为玩家提供《eFootball 2022》，结果游戏收到了关于质量方面的严厉反馈。”

发言人补充说：“我们非常重视玩家的意见。自去年 9 月发布以来，我们根据收到的反馈和意见优先考虑改进和更正。我们将继续努力改进游戏，并且一如既往地非常感谢玩家的宝贵反馈。”

当被问及该游戏的开发团队是否认为在 9 月就已经准备就绪时，科乐美发言人表示，该公司“强烈希望”尽快发布游戏

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关键词：科乐美eFootball实况足球

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