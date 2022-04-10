天宫课堂“美国分校”开讲，神舟十三号航天员与美国青少年互动交流

IT之家 4 月 10 日消息，当地时间 4 月 9 日，天宫课堂“美国分校”正式开讲，中国神舟十三号航天员乘组与美国的青少年进行了一场有关浩瀚太空的“天地对话”。

当地时间 9 日，“天宫问答”—— 中国神舟十三号航天员乘组与美国青少年互动活动在中国驻美国大使馆内举行。前期参与向中国航天员提问的美国青少年及家长、老师中的约 150 名代表以及美国国家航空航天局退役宇航员等参加活动。

活动现场，中国驻美国大使秦刚带领美国青少年完成有关太空知识的任务，引出“天宫问答”的主视频。

视频中播放了美国青少年对航天员们在太空生活的各种奇思妙想的问题，中国三名航天员翟志刚、王亚平、叶光富分别进行了回答。

参加当天活动的美国国家航天局退役航天员托马斯认为，中美在太空探索领域有广泛的合作潜力，也一定会鼓励更多的年轻一代为人类未来的命运不断探索。太空探索也为全人类创造了一起合作的机会，激励着全世界。

IT之家了解到，在送别天舟二号货运飞船后，在轨飞行的神舟十三号航天员正在紧张地进行返回前的各项准备工作，目前，他们已经在太空生活了 5 个多月，从本周开始，宇航员正式进入返回的准备阶段，说到这里，无数网友纷纷送上关心和祝福，都希望三位英雄顺利返回地球，目前，迎接航天员的地面准备工作已经开始。