撼讯 RX 6750 XT 红魔显卡曝光，预计 5 月发布

IT之家 4 月 10 日消息，据 Videocardz 消息，撼讯 RX 6750 XT 红魔显卡已经在韩国 RRA 机构注册，预计将在 5 月发布。

▲ 图自 @harukaze5719

据报道，AMD 合作伙伴正准备在 5 月 10 日发布更新款的 Radeon RX 6000 型号，预计 GPU 规格不变，显存升级至最新的 18Gbps 型号，可提供更高的带宽。

▲ 撼讯现款 RX 6700 XT 红魔显卡

AMD 新款 RX 6750 XT 将配备 Navi 22 GPU、2560 流处理器，搭载 192 位宽的 12GB 18 Gbps GDDR6 内存，带宽增加到 434 GB / s，比老款高 48 GB / s。

IT之家曾报道，外媒 VideoCardz 日前曝光了 AMD 即将发布的 RX 6X50 XT 系列的公版显卡的外观。

据报道，AMD 新款显卡将采用黑色的外观设计，有“中杯”、“大杯”和“特大杯”三个型号，预计将在 5 月 10 日推出。

消息称，AMD 即将推出的新旗舰显卡 Radeon RX 6950XT 的 GPU 频率可达 2.5 GHz 或更高，比现有型号高 250 MHz，比 RX 6900 XT 的水冷版还高一些。另外，RX 6950XT 的功耗也会更高，将达到 350W。