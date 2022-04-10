联想新款 Yoga 9i 翻转本海外开卖：12 代酷睿 / 全新设计，约 7800 元起

IT之家 4 月 10 日消息，在今年 CES 上，联想公布了新款 Yoga 9i 笔记本，搭载了 12 代酷睿处理器，采用了全新的设计语言。现在这款笔记本已经在联想海外官网开卖，售价 1229.99 美元（约 7847.34 元人民币）起。

IT之家了解到，上图中售价 1229.99 美元的配置为 i7-1260P 处理器 + 8GB LPDDR5 内存 + 256GB SSD，屏幕为 1920*1200 分辨率。预计其他更高规格也将在不久后上市。

屏幕方面，Yoga 9i 型号配备 14 英寸屏幕，最高可选 4K（3,840 x 2,400，16:10 纵横比）触控 OLED 面板，峰值亮度为 400 尼特，100% 的 DCI-P3 色域覆盖率；也可选 2.8K（2,880 x 1,800）分辨率以及 1,920 x 1,200 分辨率的 LCD 屏。

规格方面，Yoga 9i 将搭载英特尔酷睿 i5-1240P 和酷睿 i7-1260P，配备高达 16GB 的 LPDDR5 RAM 和 1TB 的固态存储。续航方面，75Wh 电池预计可以为 LCD 版本供电长达 20 小时，为 2.8K / 4K 版本供电 14/13 小时，联想表示可以在两小时内充满电。

接口方面，Yoga 9i 配备一个 USB Gen3.2 Type-A 、两个 Thunderbolt 4 和一个 3.5 毫米音频插孔。此外，Yoga 9i 是世界上第一台配备由杜比全景声 (Dolby Atmos) 调校的 Bowers and Wilkins 扬声器系统的笔记本。

预计 Yoga 9i 国内版本将在 5 月发布。