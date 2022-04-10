索尼新款 X91K 系列游戏电视上架：4K 120Hz，7199 元起

IT之家 4 月 10 日消息，索尼新款 X91K 系列电视现已开启预售，55 英寸售价 7199 元，65 英寸售价 9199 元，75 英寸售价 14199 元。

据介绍，X91K 具备 HDMI 2.1 接口，支持 4K / 120FPS 输入 / 显示、VRR 可变刷新频率、ALLM 自动低延迟模式，能消除画面撕裂感与断层感，提供更为流畅的运动图像与灵敏的即时反馈以响应玩家的操作。

索尼表示，X91K 是原生“Perfect for PlayStation5”电视机型，搭载为 PS5 定制的两项功能：HDR 自动映射（索尼电视为 PS5 设定了优化等级，PS5 识别电视型号并自动调整为适合的 HDR 设定，从而电视得以表现出最理想的游戏画面）及内容自适应图像模式（基于 PS5 播放的内容是游戏、或是流媒体 / 蓝光内容，电视自动切换图像模式为游戏模式或标准模式，以提供最为理想的音画体验）。

画质方面，受进一步增强的 XR 认知芯片的驱动，X91K 实现更为精准细腻的背光控制，有效增强黑色层次、亮度和原生对比度，呈现出更接近真实、更有立体感的画面。同时，XR 特丽魅彩 Pro、XR 4K 倍线技术、XR 明锐动态等优化技术，大幅提升画面的对比度和色彩表现，也进一步改善了画面的清晰度。