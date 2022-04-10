SE 正式公布《王国之心 4》，消息称将采用虚幻引擎 5 开发

IT之家 4 月 10 日消息，SQUARE ENIX 今（10）日在日本举行了《王国之心》20 周年纪念活动「KINGDOM HEARTS 20th ANNIVERSARY EVENT」，并正式宣布了《王国之心 4》，而随着消息的公开，官方也同步公开了包含手游在内多款《王国之心》作品的宣传片。

爆料者 @Maku 透露，官方公布的首支预告片展示的内容是虚幻 4 开发的游戏，不过开发商之后会转向虚幻 5 进行开发，而且这个过渡比较容易。

可惜的是，虽然 SE 正式公布了《王国之心 4》的部分内容，但发售日和将登陆的平台都暂未公开。

IT之家了解到，《王国之心》是由迪士尼与 SQUARE ENIX 携手打造，在 2002 年推出的跨界角色扮演游戏。游戏发售至今已在多个平台推出多款游戏以及衍生作，而在今年年初时也配合了任天堂 Switch《王国之心》系列云游戏版的推出，释出了由宇多田光演唱的「Face My Fears」搭配游戏画面的音乐影像。

在 20 周年直播上，SE 还还公布了多个预告片，例如首个预告片就展示了一个成熟的 Sora，Donald 和 Goofy，因此似乎脱离了系列之前游戏的卡通可爱风格。

预告片开头写道：“如果这不是你要的结局，如果它带来了绝望，那么离开这个世界去另外一个吧。”

根据 SE 发布的这个预告，《王国之心 4》设定在《王国之心 3》的世界 Quadratum，是“现实的另一边”，那里的世界是黑暗和光明之外的世界。