Steam 上周销量排名：《乐高星球大战：天行者传奇》霸榜，《艾尔登法环》降至第三

IT之家 4 月 11 日消息，V 社现已公布 Steam 最新一周（4 月 4 日至 4 月 10 日）的销量排行榜，《乐高星球大战：天行者传奇》成为新的第一，而霸榜六周的《艾尔登法环》终于下降到了第三位。

IT之家了解到，《乐高星球大战：天行者传奇》于上周正式发售，国区标准版售价 248 元，支持繁体中文，目前在 Steam 的评价为“特别好评”，首日热度也远超其他“乐高”系列游戏。

据介绍，《乐高星球大战：天行者传奇》继承了“乐高游戏”系列一如既往的风格，除了严肃的剧情外，轻松搞笑的内容也穿插其中。在游戏中，玩家将从塔图因星球 — 天行者传奇的起始地开始，重走“天行者”们的故事，一口气体验所有九部传奇系列电影。拥有超过 300 个可玩角色、100 多种载具和 23 个星球等你探索。

完整榜单：