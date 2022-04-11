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Steam 上周销量排名：《乐高星球大战：天行者传奇》霸榜，《艾尔登法环》降至第三

2022/4/11 6:52:34 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 11 日消息，V 社现已公布 Steam 最新一周（4 月 4 日至 4 月 10 日）的销量排行榜，《乐高星球大战：天行者传奇》成为新的第一，而霸榜六周的《艾尔登法环》终于下降到了第三位。

IT之家了解到，《乐高星球大战：天行者传奇》于上周正式发售，国区标准版售价 248 元，支持繁体中文，目前在 Steam 的评价为“特别好评”，首日热度也远超其他“乐高”系列游戏。

据介绍，《乐高星球大战：天行者传奇》继承了“乐高游戏”系列一如既往的风格，除了严肃的剧情外，轻松搞笑的内容也穿插其中。在游戏中，玩家将从塔图因星球 — 天行者传奇的起始地开始，重走“天行者”们的故事，一口气体验所有九部传奇系列电影。拥有超过 300 个可玩角色、100 多种载具和 23 个星球等你探索。

完整榜单：

  • 1.《乐高星球大战：天行者传奇》

  • 2. Steam Deck

  • 3.《艾尔登法环》

  • 4.《乐高星球大战：天行者传奇》

  • 5.《乐高星球大战：天行者传奇豪华版》

  • 6.《乐高星球大战：天行者传奇》预购

  • 7. Valve Index VR 套件

  • 8.《盗贼之海》

  • 9.《Dread Hunger》

  • 10.《地平线：零之曙光》

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关键词：Steam 销量乐高星球大战

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