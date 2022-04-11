Redmi Note 12？卢伟冰深夜晒出全新“小米手机”小尾巴

IT之家 4 月 11 日消息，小米集团合伙人，中国区、国际部总裁，Redmi 品牌总经理卢伟冰近日发布了一条微博，晒出了“小米手机”的小尾巴，引发网友猜测。

卢伟冰近日一直在使用 Redmi K50 Pro 手机发微博，而在 4 月 9 日深夜突然晒出了一款全新机型，目前尚不清楚是哪款。根据此前曝光的机型，Redmi Note 12 系列、小米 12 Ultra 等都是可能的产品。

爆料信息称，Redmi Note 12 系列搭载联发科处理器，不是最新的天玑 8100。Redmi Note 12 系列可能搭载天玑 1300 芯片。IT之家此前报道，型号为 22041216UC 和 22041216C 的小米新机获得核准公示，可能就是 Redmi Note 12 系列。

微博博主 @数码闲聊站 称，Redmi Note12 系列将是高辨识度、高性能、高续航中端机。

而小米 12 Ultra 预计正面将采用一块 OLED 柔性曲面屏，前置摄像头同样是居中布置。硬件配置上，该机将搭载新一代骁龙 8 处理器，并且还会在影像、快充等方面带来加强，尤其是影像部分，其后置相机模组采用了夸张的奥利奥造型设计，且整个相机区域占据了背部近一半的面积，内置 3 颗镜头，主摄将有望搭载 2 亿超高像素主摄相机模组的版本，此前有消息称该机将采用三星最新的 ISOCELL HP1 传感器，尺寸为 1/1.22 英寸，并有望首发由小米和徕卡联合打造的影像系统。