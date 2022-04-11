速度可达 8000km / h！NASA 将试用巨型离心机发射有效载荷

4 月 11 日消息，最近美国国家航空航天局（NASA）与太空技术初创公司 SpinLaunch 签署协议，将在今年晚些时候试用公司研发的离心机系统发射有效载荷。

SpinLaunch 所研发的亚轨道质量加速器从本质上讲就是一个巨型离心机。这个外观奇怪的设施位于美国新墨西哥州的荒凉沙漠中，看起来就像是一个带着小烟囱的巨大溜溜球。设施内部是用电力驱动的钢制真空离心机，利用碳纤维制成的旋转臂对有效载荷进行加速旋转，升空速度可达到每小时 8000 公里。随后在高空启动火箭发动机，最终将有效载荷送入预定轨道。

人类利用离心力投掷物体由来已久，业内也有利用巨型离心机将有效载荷抛向宇宙、大幅削减航天发射成本的想法。但 SpinLaunch 是第一家将这种想法付诸实施并打造出原型机的公司。

SpinLaunch 成立于 2014 年，目的是开发一种传统火箭替代品，用于将有效载荷送到地球大气层之外。公司于去年 10 月份完成亚轨道质量加速器的首次公开测试，将长度约 3 米的运载器加速到每小时近 5000 公里。

现在 NASA 已经与 SpinLaunch 签署了一份协议，将在今年晚些时候试用这个巨型离心机，作为测试未来卫星发射方式的一部分。

公司创始人兼首席执行官乔纳森・亚尼 (Jonathan Yaney) 在一份声明中表示：“一开始只是一个将有效载荷更容易送入太空的创新想法，现在已经变成了技术成熟、改变游戏规则的发射方式。”

亚尼说，这种方式所用燃料和结构损耗不到常规火箭发射的 30%。

需要明确的是，SpinLaunch 的设备永远不会被用来进行载人航天发射。公司目标市场更便宜，更容易发射的小型卫星。

位于新墨西哥州的亚轨道质量加速器只是一个开始。SpinLaunch 还计划在海岸边建造一处轨道发射设施。这种“轨道质量加速器”大小是新墨西哥州亚轨道质量加速器的三倍，结构相同。有效载荷抵达上层大气后，将会点燃一个小型火箭发动机，提供入轨所需的额外推力。

SpinLaunch 已经筹集到 1.1 亿美元，公司希望最早在 2025 年进行首次轨道飞行测试。