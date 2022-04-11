投行：发现半导体“订单削减铁证”，下半年业绩将现“裂痕”

美国投行 Truist 分析师 William Stein 近日致客户报告称，发现了半导体“订单削减的确凿证据”，因此全面下调英伟达、AMD 和英特尔的目标价格。受此影响，英伟达、AMD 等股价下跌。

据 SeekingAlpha 网站上一篇 4 月 8 日的报道，William Stein 表示，一些计算、消费和通讯等领域的制造商对部分半导体的需求突然转弱，两名业内人士发现订单减少，且都表示订单减少与第二季度产量有关，但下半年需求仍“强劲”。

目前还不清楚订单减少的原因，可能是由于成套设备不完整，以及出于平衡库存的简单愿望。而另一种观点认为，尽管需求仍然强劲，但暂时的延迟正开始导致减产。最悲观的观点是，需求正在遭到破坏，再加上额外的供应，将导致芯片供应过剩和传统的低迷。

Stein 认为，“虽然一次性的季度调整是可能的，但我们坚持我们在科技泡沫时期出售零部件时形成的格言:‘今天的推出就是明天的取消’。”尽管半导体行业第一季度业绩可能保持强劲，甚至第二季度业绩指导可能也会保持强劲，但今年下半年和 2023 年的情况已开始出现裂痕。

鉴于此，Stein 全面下调了他的目标股价，包括将英伟达从 347 美元降至 298 美元，将 AMD 从 144 美元降至 111 美元，将英特尔从 53 美元降至 49 美元。

受此消息影响，英伟达的股价下跌超过 3.5%，而 AMD 和博通的股价下跌超过 2%。英特尔和德州仪器等其他芯片公司的股价下跌不到 1%。