郭明錤：VR 顶流产品 Meta Quest 2 头显将推出 Pro 版本，配备两块 mini-LED 屏

IT之家 4 月 11 日消息，根据天风国际分析师郭明錤的消息，Meta 公司的 Oculus Quest 2 头显似乎要推出 Pro 版本，而不是下一代 Oculus Quest 3。

郭明錤表示，Oculus Quest 2 Pro 将具有更好设计和沉浸式体验，配备两块 2.48 英寸的 mini-LED 显示屏，分辨率都是 2160x2160。

此外，郭明錤预测 Oculus Quest 2 Pro 将配备 2P Pancake 透镜，支持面部表情识别，将于 2022 年第二季度发布。

IT之家了解到，Meta 公司的 Oculus Quest 2 头显作为 VR 头显领域的顶流产品，在 Steam 硬件统计中占到了近一半份额。

Oculus Quest 2 于 2021 年 9 月份发布，采用了高通骁龙 XR2 芯片，辅以 6GB 的内存，比前代有了很大的提升。该芯片将为一块全新的液晶显示屏提供动力，单眼分辨率为 1832×1920，支持 90Hz 刷新率。同时，Quest 2 还换上了新的人机工程学手柄，电池续航能力也更强。

2021 年 11 月，高通首席执行官克里斯蒂亚诺・安蒙（Cristiano Amon）在该公司 2021 年“投资者日”上表示，Meta 已经售出了 1000 万台虚拟现实（VR）头盔 Oculus Quest 2。