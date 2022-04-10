探访发现苹果 AirPods 3 代工厂工人少加 1/3 班，郭明錤重申减产 30% 观点

IT之家 4 月 10 日消息，天风国际分析师郭明錤今天发推表示，《时代财经》的一篇报道支撑了他此前的预测。他之前表示，由于失败的产品细分策略，2022 年第二和第三季度 AirPods 3 订单量已被砍掉 30% 以上，需求比 AirPods 2 弱得多。

在《苹果耳机卖不动被砍单？有 AirPods 3 产线双休，代工厂工人：少加了 1/3 的班》这篇报道中，苹果 AirPods 代工厂歌尔股份回应称：涉及客户产品的任何信息，因有保密协议，没有办法评论和回应。

记者探访发现，在苹果专卖店内工作人员表示“虽然 AirPods 3 是新品，但是 AirPods 2 卖得更好”，而在立讯精密厂区的工人则表示：“上夜班的有时候早上 5:30 就下班了，没有加班”，例如有生产线的工人表示他 4.1-4.8 这 8 天加班时长一共也就 6 小时，甚至清明节还放了 3 天假，相比去年加班时间减少 1/3，但 iPhone SE 3 产线依然还是那么忙。

这位工人还透露，清明节后的这个周末，AirPods 2 的生产线周六依然加班，但 AirPods 3 的生产线却已双休。

IT之家了解到，此前的 3 月底，日经新闻也曾报道苹果 2022 年会下调 AirPods 订单量，称预计全年减量超过 1000 万副耳机。

对此，立讯精密回应称，可穿戴产品订单与客户保持稳定，歌尔股份相关负责人则表示，涉及客户不予置评，但公司生产一切正常，没有大变化。

他之前爆料称，苹果计划在 2022 年下半年发布 AirPods Pro 2 无线耳机，因此会提前减少部分产品的库存。

虽然自去年苹果发布 AirPods 3 以来，AirPods 2 仍然可以购买，但郭明錤表示，在今年晚些时候发布新的 AirPods Pro 时，苹果可能会停产原来的 AirPods Pro。苹果在 2019 年 10 月 30 日宣布推出 AirPods Pro 一代，到现在已经过去了近两年半。

郭明錤还表示，AirPods 3 的需求比 AirPods 2“明显更弱”，导致苹果在今年第二至第三季度从供应商那里减少了至少 30% 的 AirPods 3 订单。