爱立信暂停在俄罗斯的所有业务，该国员工将被安排带薪休假

IT之家 4 月 11 日消息，据路透社报道，瑞典电信设备制造商爱立信周一表示，将无限期暂停其在俄罗斯的业务。

爱立信在一份声明中说：“鉴于最近发生的事件和欧盟的制裁，公司现在将无限期地暂停与俄罗斯客户的受影响业务。”爱立信称，在俄罗斯的员工将被安排带薪休假。

爱立信表示，其将在第一季度记录一笔 9 亿瑞典克朗（约 6.07 亿元人民币）的资产减值准备和其他与此举有关的特殊费用。

IT之家了解到，今年 2 月份，爱立信暂停了对俄罗斯客户的供货。