京东方发布新一代主动式隐私防护屏：360° 全方位防窥，可一键切换全视角分享模式

IT之家 4 月 14 日消息，据京东方发布，BOE（京东方）基于自主知识产权的 ADS Pro 高端 LCD 技术，打造全新的“多场景移动办公”信息安全体验，研发出新一代主动式隐私防护屏，实现“上、下、左、右、斜向”360° 全方位防窥，并可一键切换到“水平 + 垂直”全视角分享模式。

据介绍，BOE（京东方）新一代主动式隐私防护屏，采用独有的全方位防窥技术，通过特殊的 CFMS 多层防窥膜材复合式结构设计，并在 CML 超薄全方位准直背光的加持下，防窥视角被收窄至 0.5%@45° U / L / R / D（45° 视角时的屏幕亮度为正视角时的 0.5%），即“上、下、左、右、斜向”全方位 45 度视角范围外，屏幕信息均无法被他人看到，升级用户的防窥体验。

BOE（京东方）新一代主动式隐私防护屏，在业内率先采用 SVC 智能视角调光方案（BOE Smart View Control Solution），实现了“防窥 / 分享”双模式全视角切换。该方案采用智能光取向自由调节技术，经过技术专家组的反复模拟和调校，最终实现了水平和垂直方向上的全视角切换，一键便可快速将防窥模式切换到分享模式（3%@45° U / L / R / D，45° 视角时的屏幕亮度为正视角时的 3%），不但方便用户从左右两侧水平视角看到分享信息，而且从后方俯视角和仰视角均能清晰观看，有效弥补了常规防窥可切换产品无法实现垂直视角分享的不足，并同时解决了色偏问题。

针对移动办公设备轻薄化的用户需求，BOE（京东方）新一代主动式隐私防护屏特别采用 ADS Pro 高端薄型化设计。在防窥功能层设计方面，减少膜层数量的同时，大幅提升膜材间的支撑力，在厚度仅 0.25mm 的复合膜材上实现了全方位防窥效果，膜材厚度较常规四面防窥方案降低了 50%；在显示模组设计方面，整体厚度也由业内常规四面防窥方案的 2.2mm~2.6mm 降低至 1.85mm（2.0mm max），为整机厂商进行多元化外观设计预留更多空间。

此外，BOE（京东方）新一代主动式隐私防护屏还具有较好的功能拓展性，可集成京东方一系列护眼和低碳显示技术，如调光技术、低蓝光技术、独有的玻璃基传感器集成技术等，可提供防窥、护眼、长续航等多重体验。