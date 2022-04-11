消息称三星将从京东方和华星光电采购 650 万块手机 OLED 面板，是去年的 8 倍

IT之家 4 月 11 日消息，据 TheElec 报道，瑞穗证券称，今年三星预计将从中国显示面板制造商京东方和华星光电采购 650 万块智能手机 OLED 面板。

瑞穗证券分析师 Yasuo Nakane 在分析公司 UBI Research 在韩国釜山举行的一次会议上说，这将是三星去年从这两家公司采购量的大约 8 倍，去年为 80 万块。

这位分析师说，三星将从京东方采购 350 万块 OLED 面板，从华星光电采购 300 万块。

据 Nakane 称，今年三星预计将采购总计 1.555 亿块智能手机 OLED 面板。其将从子公司三星显示器采购 1.49 亿块，占总数的 96%，其余 4% 来自京东方和华星光电。

去年，三星总共采购了 1.408 亿块 OLED 面板，其中 99% 来自三星显示器。

尽管京东方和华星光电在三星 OLED 供应链中的份额仍然很小，但预计未来将持续增长。三星显示器此前一直是三星的 OLED 面板的独家供应商，直到 2020 年。

根据 TheElec 的消息，这两个公司去年参与了针对 2022 年型号 Galaxy A73 的 OLED 面板的开发，这是 Galaxy A 系列的顶级机型。

由于 A73 的出现，京东方和华星光电极有可能增加对三星 OLED 面板的供应。

IT之家了解到，同时，京东方也在积极争取向苹果供应更多的 OLED 面板，以对抗竞争对手三星显示器和 LG 显示器。

在会议上，Nakane 指出，预计苹果今年将采购 2.23 亿块智能手机 OLED 面板，这将比去年的 1.815 亿块增加 4000 万块。在 2022 年的总量中，苹果预计将从三星显示器采购 1.37 亿块，即 67%，从 LG 显示器采购 5500 万块，即 25%，从京东方采购 3100 万块，即 14%。